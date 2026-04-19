Vučić najavio gradnju memorijalnog centra u Donjoj Gradini

"Prošle godine sam se u ovo vrijeme zavjetovao da ćemo izgraditi memorijalni centar u Donjoj Gradini. Pokušali su u prethodnih godinu dana da sruše Srbiju, pokušali su u prethodnih godinu dana, uz ogroman novac spolja, da sruše našu otadžbinu. Jedan od razloga je bio i taj da ne govorimo o svojoj prošlosti otvoreno, da ne njegujemo i ne gajimo kulturu sjećanja, a ja vam obećavam da neće proći ni jedan dan i da ću svake nedjelje imati sastanke dok ovde, našim novcem, iz Srbije, koliko može, da u tome učestvuje i pomogne i Republika Srpska, ali mi ćemo to svojim novcem da finansiramo, da nikne velelepni Memorijalni centar u koji nikada nikome neće biti zabranjeno da dođe, kao što nam je danas zabranjeno da odemo u Jasenovac, Kameni cvijet da vidimo i položimo vijence i cvijeće. Biće otvoreno za sve ljude, da svi saznaju na kojem mjestu su se događali najmonstruozniji zločini", rekao je Vučić.