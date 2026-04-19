Karan: Donja Gradina i Jasenovac vječna opomena čovječanstvu

19.04.2026 13:43

Каран: Доња Градина и Јасеновац вјечна опомена човјечанству
Donja Gradina nije obično stratište već posvećena srpska zemlja, pokropljena krvlju mučenika. Logor smrti Jasenovac i Donja Gradina, kao njegovo najveće stratište su vječna opomena čovječanstvu kao i dokaz do koje mjere ljudsko zlo može da ide te da postane ideologija, a ideologija postane državna politika.

Predsjednik Republike Srpske kazao je da u Donjoj Gradini i Jasenovcu nema mjesta za nedorečenost te da je dužnost svih da govore iskreno, odgovorno, istinom i činjenicama potkrijepljeno.

„Nad srpskim narodom u Nezavisnoj državi Hrvatskoj počinjen je genocid. To nije pitanje tumačenja već uistorijska činjenica potvrđena brojnim dokazima, živim svjedočenjima preživjelih i naučnim istraživanjima. Međutim, ako istinu ne ponavljamo dovoljno često, a drugi je istovremeno iskrivljuju naćićemo se u opasnosti da istinu izgubimo. Upravo zato je i Narodna skupština Republike Srpske još 2015. godine usvojila Deklaraciju o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, a kojom je jasno potvrđeno da je riječ o sistemskom, državno organizovanom zločinu sa namjerom potpunog uništenja naroda, posebno srpskog“, kazao je Karan.

Karan dodaje da je genocid nad Srbima sprovođen kroz pojedinačna i masovna ubistva, mučenja, deportacije, prisilne konverzije, pokatoličavanje, uništavanje kulturnog, vjerskog i duhovnog identiteta kao i masovna i kroz osnivanje masovnih stratišta širom NDH.

„Genocidna politika tadašnje hrvatske države bilo je javno formulisana: "trećinu Srba pobiti, trećinu protjerati, a trećinu pokatoličiti i time asimilovati". Ovu politiku su Ustaše dosljedno provodile. Republika Srpska je i nastala kako se genocid nad Srbima više nikada ne bi ponovio. U svim osnivačkim aktima Republike Srpske naglašeno je sjećanje i iskustvo genocida nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata usvajanjem Deklaracije Republika Srpska je postavila temelje institucionalno pamćenje Srpske kao i trajnu obavezu da se istina o ovom zločinu čuva i brani“, kazao je Karan.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH

Kako on dalje navodi, Republika Srpska vodi odgovornu politiku zaštite srpskog naroda što dokazuje i usvajanje Rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola Nezavisne države Hrvatske i ustaške fašističke i nacističke ideologije i simbola,a koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila ove godine.

„U ovoj rezoluciji se decidno definiše pojam genocida u skladu sa međunarodnim pravom i naglašava da je u NDH postojala jasna namjera uništenja srpskog naroda kao nacionalne i vjerske zajednice. Rezolucija posebno ističe da su ubijani, progon, deportacija i prisilna asimilacja i uništavanje identiteta bili dio sistemske politike i da svaki pokušaj relativizacije ili negiranja tih činjenica predstavčlja opasnost za naše društvo. Posebno se nalašava i da se veličanje ustaške ideologije , upotreba simbola i pozdrava kao i negativni revizionistički pristup istoriji su indikator potencijalnih budućih sukoba i nasilja“, govori Karan te dodaje da to nisu političke ni pravne formulacije već upozorenja.

Prema njegovim riječima Jasenovac je bio centralno mjesto genocida počinjenog nad srpskim, jevrejskim i romskim stanovništvom. Kako kaže, nije bio samo logor već sistem uništenja.

„Prema podacima iz istorijskih izvora institucija u tom sistemu u brojnim stratištima širom NDH stradalo je milion Srba, Jevreja i Roma. Sve su to ljudi sa imenom, čitave porodice, d‌jeca, novorođenčad i sve su to budućnosti koje su prekinute. To je srpski narod koji je zbrisan sa svojih vjekovnih ognjišta ustaškom kamom i srbosijekom. Posebno je strašna činejnica da su postojali logori za d‌jecu. To je zločin koji prevazilazi svaki pojam ljudskog uma i čovječnosti. Ubijati d‌jecu znači pokušati uništiti jedan narod“, kazao je predsjednik Srpske Siniša Karan

