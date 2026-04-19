Stevandić: Istina nađe put i prosiječe klance nepravde

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je srpski narod satanizovan stereotipnim lažima da bi se sakrivala istina o najvećem genocidu u ovom dijelu Evrope i Srbima kao najvećim žrtvama uz Jevreje i Rome.

"Ali kao voda, istina nađe put i prosiječe klance nepravde. Slava ubijenim i poklanim. Pamtimo i naša deca će znati sve!", istakao je Stevandić na "Iksu" povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, prenosi Srna.

