Cvijanović sa Kaplunom u Donjoj Gradini: Odajemo počast žrtvama Jasenovca

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović susrela se danas u Donjoj Gradini sa specijalnim izaslanikom za nadzor i borbu protiv antisemitizma u američkom Stejt Departmentu, ambasadorom rabinom Jehudom Kaplunom.

"Hvala našem uvaženom gostu što je danas sa nama i što ćemo zajedno odati počast srpskim, jevrejskim, romskim i svim drugim žrtvama stradalim u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini", napisala je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.

U Donjoj Gradini se danas obilježava Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.