Cvijanović sa Kaplunom u Donjoj Gradini: Odajemo počast žrtvama Jasenovca

Autor:ATV
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović susrela se danas u Donjoj Gradini sa specijalnim izaslanikom za nadzor i borbu protiv antisemitizma u američkom Stejt Departmentu, ambasadorom rabinom Jehudom Kaplunom.
"Hvala našem uvaženom gostu što je danas sa nama i što ćemo zajedno odati počast srpskim, jevrejskim, romskim i svim drugim žrtvama stradalim u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini", napisala je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.
U Donjoj Gradini, sa specijalnim izaslanikom za nadzor i borbu protiv antisemitizma u američkom Stejt Departmentu, ambasadorom rabinom Jehudom Kaplunom @StateSEAS. Hvala našem uvaženom gostu što je danas sa nama i što ćemo zajedno odati počast srpskim, jevrejskim, romskim i svim… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) April 19, 2026
U Donjoj Gradini se danas obilježava Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
13
46
13
43
13
40
13
24
13
13
Trenutno na programu