Minić: Obaveza svih nas je da pamtimo

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da je obaveza svih da pamte nevino stradale žrtve ustaškog zločina genocida počinjenog u sistemu jasenovačkih logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.
"Danas su u Republici Srpskoj zastave spuštene na pola koplja, Dan žalosti je i dan kada navire sjećanje na nevine žrtve ustaškog genocida u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Minić je naglasio da se danas sjećamo, ćutimo i odajemo poštu onima koji su stradali samo zato što su bili to što jesu.
"Obaveza svih nas je da pamtimo!", poručio je Minić.
U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije.
Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 djece.
Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine, prenosi Srna
