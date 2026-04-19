Minić: Obaveza svih nas je da pamtimo

19.04.2026 10:17

Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da je obaveza svih da pamte nevino stradale žrtve ustaškog zločina genocida počinjenog u sistemu jasenovačkih logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

"Danas su u Republici Srpskoj zastave spuštene na pola koplja, Dan žalosti je i dan kada navire sjećanje na nevine žrtve ustaškog genocida u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Minić je naglasio da se danas sjećamo, ćutimo i odajemo poštu onima koji su stradali samo zato što su bili to što jesu.

"Obaveza svih nas je da pamtimo!", poručio je Minić.

U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 d‌jece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine, prenosi Srna

