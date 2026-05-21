Iskopano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

Misterija nestanka tijela Aleksandra Nešovića Baje, koji je likvidiran 12. maja u restoranu na Senjaku, na korak je do konačnog razrješenja.

U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije, na teritoriji Inđije pronađeno je zakopano bure za koje se osnovano sumnja da krije posmrtne ostatke ubijenog, čime strategija odbrane "nema tijela, nema djela“ definitivno pada u vodu.

Zavjera ćutanja i pokušaji uklanjanja tragova u jednom od najintrigantnijih slučajeva u srpskom podzemlju upravo su doživjeli krah. Dok se do juče istraga oslanjala isključivo na pretragu terena oko Jarkovačkog jezera, najnoviji operativni podaci odveli su tužioce i policiju pravo do lokacije u Inđiji. Tamo je, u prisustvu nadležnih organa, otkopano bure koje bi moglo da stavi tačku na potragu koja traje od 13. maja, piše "Telegraf".

Ovaj dramatični obrt potpuno mijenja poziciju Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, koje vodi postupak protiv ukupno 10 lica osumnjičenih za teško ubistvo i pomaganje, među kojima se nalaze kako direktni izvršioci, tako i visoki funkcioneri policije.

70 naredbi za vještačenje: Kako tehnologija i forenzika "zakucavaju“ krivicu

Da tužilaštvo ništa ne prepušta slučaju i da je od samog početka spremalo neoborivu optužnicu, dokazuje podatak da je do sada donijeto čak 70 naredbi za različita vještačenja. Čak i prije pronalaska bureta u Inđiji, istražitelji su sklapali mozaik zločina preko nevidljivih, mikro-tragova.

Sada, kada je materijalni dokaz tu, ključna prekretnica u istrazi postaju sljedeći forenzički koraci:

Hitna obdukcija i DNK identifikacija: Sadržaj pronađenog bureta odmah je upućen na Institut za sudsku medicinu kako bi se zvanično potvrdio identitet žrtve i utvrdio tačan uzrok smrti (broj i lokacija prostrijelnih rana).

Forenzika na terenu u Inđiji: Ispituje se da li na samom buretu, unutrašnjim folijama ili zemljištu postoje biološki tragovi (DNK ili otisci prstiju) nekog od 10 osumnjičenih, što bi ih direktno povezalo sa sakrivanjem tela.

12 naredbi za barutne čestice: Ovo je ključni adut tužilaštva. Čak 12 posebnih naredbi izdato je za utvrđivanje prisustva barutnih čestica na šakama i odjeći osumnjičenih, kao i u samoj "kamin sali“ restorana na Senjaku i vozilima.

Forenzičko pravilo: Ako rezultati iz laboratorije potvrde da mikročestice baruta sa ruku osumnjičenih odgovaraju municiji kojom je žrtva ubijena, a DNK profil žrtve iz bureta se poklopi sa tragovima iz kamin sale – odbrana više nema prostor za manevar.

Zid ćutanja koji visi o koncu

Podsjetimo, likvidacija Aleksandra Nešovića Baje uzdrmala je same temelje bezbjednosnog aparata. Sumnja se da je žrtva namamljena na sastanak u restoran na Senjaku, nakon čega su Saša V. (zvani Boske) i Mario S. izvršili egzekuciju.

Zbog sumnje da su pružali logistiku ili pokušali da zataškaju tragove zločina, odmah su procesuirani i visoki policijski zvaničnici iz samog vrha beogradske policije i UKP-a.

Iako su se osumnjičeni do sada branili ćutanjem ili negiranjem krivice, računajući na to da tijelo nikada neće biti nađeno, pronalazak u Inđiji mijenja sve. Spajanjem rezultata 70 vještačenja i dokaza iz iskopanog bureta, tužilaštvo u rukama ima sve elemente za podizanje jedne od najjačih optužnica u novijoj istoriji srpskog pravosuđa.