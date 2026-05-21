Logo
Large banner

Ranjavanje poznatog ugostitelja planirana likvidacija: Plaćeno 100.000 evra?

Autor:

ATV
21.05.2026 14:30

Komentari:

1
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Ranjavanje poznatog ugostitelja u Beogradu bila je planirana likvidacija koja je pukom srećom propala, pišu srpski mediji.

Poznati ugostitelj je potpuno svjestan i komunikativan, sa vidno zavijenom rukom u predjelu nadlaktice gdje ga je pogodio jedan od projektila. Oko njega se nalazi veliki broj pripadnika policije koji obezbjeđuju prostor, piše Telegraf.

Plaćenik unajmljen za 100.000 evra?

Kako Telegraf saznaje od izvora bliskog istrazi, sumnja se da je reč o profesionalno organizovanom ubistvu koje je pukom srećom propalo.

Дамир Хусејдић

Zanimljivosti

Damir je "kralj ćevapa", a njegove restorane malo ko zaobilazi: Ovo je njegova tajna

Navodno, dvadesetčetvorogodišnjem M.D. je za ubistvo poznatog ugostitelja plaćeno čak 100.000 evra! Da je napad detaljno planiran govori i podatak da je osumnjičeni prije samo nekoliko dana iznajmio stan u blizini restorana, odakle je očigledno pratio navike i kretanje svoje mete.

Kamere sve snimile, pronađeni ključni dokazi

Iako je M.D. pokušao da sakrije tragove, napravio je fatalne greške koje su policiju ekspresno dovele do njega:

Sigurnosne kamere unutar samog restorana jasno su snimile njegovo lice u trenutku kada je otvorio vatru.

Аеродром у Сарајеву

BiH

POSKOK ponovo češlja Aerodrom Sarajevo i Kancelariju za zakonodavstvo FBiH

Tokom brze pretrage terena i skrovišta, policijski operativci su pronašli pištolj iz kojeg je pucano, kao i kačket koji je osumnjičeni nosio tokom napada kako bi sakrio lice.

Ispalio četiri hica pred šokiranim gostima

Podsjetimo, naoružani napadač je uleteo u pun ugostiteljski objekat i pred šokiranim gostima i zaposlenima ispalio rafal u pravcu vlasnika. G.S. je pogođen sa ukupno četiri projektila - tri hica su ga pogodila u noge, dok mu je jedan nanio prostrelnu ranu u predjelu nadlaktice.

marke km

Ekonomija

Mijenjaju se novčanice u BiH, stižu u novim bojama

U lokalu je odmah nastala opšta panika, a gosti su zalegli pod stolove. Ranjeni biznismen je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gdje ljekari nastavljaju da prate njegovo stanje.

Nastavak istrage: Ko je naručilac?

Na mjestu događaja i dalje se nalaze forenzičari koji završavaju uviđaj. S obzirom na to da je isti objekat prije tri i po mjeseca već bio na meti napada kada je na njega bačena eksplozivna naprava, istraga se sada kreće u pravcu otkrivanja nalogodavca koji je mladom M.D. platio ogromnu sumu novca za glavu poznatog ugostitelja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

restoran džeri

Beograd

Pucnjava

ranjavanje

pokušaj ubistva

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Туча на матури у Цазину

Društvo

Mame se potukle na maturi u Cazinu, očevi ih razdvajali

2 h

0
Какав гол на бх. терену: Голман погодио из свог шеснаестерца

Fudbal

Kakav gol na bh. terenu: Golman pogodio iz svog šesnaesterca

2 h

0
Комеморација Добрила Кукољ затвореник логора Јасеновац

Republika Srpska

Sahranjena Dobrila Kukolj

2 h

0
Марија Захарова

Svijet

Marija Zaharova reagovala zbog Ratka Mladića

2 h

2

Više iz rubrike

Београд, 6. маја 2026.-У Београду је данас отворен 18. Европски конгрес контрацепције и репродуктивног здравља, који је окупио више од 500 учесника и трајаће до суботе, а премијер Србије Ђуро Мацут изјавио је да је овај конгрес прилика да се унапреди знање лекара из више области и укаже на важност очувања репродуктивног здравља жене и млађе популације.Мацут је рекао да је ово један од највећих догађаја у области здравства у области репродуктивне медицине у нашој земљи.

Srbija

Macut: Guteresu će biti preneseno da Mladića treba pustiti na liječenje u Srbiju

2 h

0
Упуцан познати угоститељ у Београду

Srbija

Upucan poznati ugostitelj u Beogradu

3 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Radnika spljoštila čelična oplata, ljekari mu se bore za život

17 h

0
Појас Пресвете Богородице

Srbija

Istorijski trenutak za Srbe: Pojas Presvete Bogorodice stigao u Beograd poslije 650 godina

22 h

0

  • Najnovije

15

57

Iznenadila fanove: Breskvica prodaje luksuzne stvari iz svog ormara:

15

50

Stravičan slučaj nasilja u Srpskoj: Dječak tukao vršnjaka, ostali snimali

15

47

Putin: Nuklearno oružje mora da čuva suverenitet Rusije

15

46

Foča i zvanično dobila status grada; Vukadinović: Počinje nova era razvoja

15

38

Važna promjena na granicama ostaje na snazi još šest mjeseci: Slovenija donijela odluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner