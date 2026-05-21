Ranjavanje poznatog ugostitelja planirana likvidacija: Plaćeno 100.000 evra?

Autor:ATV
Komentari:1
Ranjavanje poznatog ugostitelja u Beogradu bila je planirana likvidacija koja je pukom srećom propala, pišu srpski mediji.
Poznati ugostitelj je potpuno svjestan i komunikativan, sa vidno zavijenom rukom u predjelu nadlaktice gdje ga je pogodio jedan od projektila. Oko njega se nalazi veliki broj pripadnika policije koji obezbjeđuju prostor, piše Telegraf.
Kako Telegraf saznaje od izvora bliskog istrazi, sumnja se da je reč o profesionalno organizovanom ubistvu koje je pukom srećom propalo.
Zanimljivosti
Damir je "kralj ćevapa", a njegove restorane malo ko zaobilazi: Ovo je njegova tajna
Navodno, dvadesetčetvorogodišnjem M.D. je za ubistvo poznatog ugostitelja plaćeno čak 100.000 evra! Da je napad detaljno planiran govori i podatak da je osumnjičeni prije samo nekoliko dana iznajmio stan u blizini restorana, odakle je očigledno pratio navike i kretanje svoje mete.
Iako je M.D. pokušao da sakrije tragove, napravio je fatalne greške koje su policiju ekspresno dovele do njega:
Sigurnosne kamere unutar samog restorana jasno su snimile njegovo lice u trenutku kada je otvorio vatru.
BiH
POSKOK ponovo češlja Aerodrom Sarajevo i Kancelariju za zakonodavstvo FBiH
Tokom brze pretrage terena i skrovišta, policijski operativci su pronašli pištolj iz kojeg je pucano, kao i kačket koji je osumnjičeni nosio tokom napada kako bi sakrio lice.
Podsjetimo, naoružani napadač je uleteo u pun ugostiteljski objekat i pred šokiranim gostima i zaposlenima ispalio rafal u pravcu vlasnika. G.S. je pogođen sa ukupno četiri projektila - tri hica su ga pogodila u noge, dok mu je jedan nanio prostrelnu ranu u predjelu nadlaktice.
Ekonomija
Mijenjaju se novčanice u BiH, stižu u novim bojama
U lokalu je odmah nastala opšta panika, a gosti su zalegli pod stolove. Ranjeni biznismen je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gdje ljekari nastavljaju da prate njegovo stanje.
Na mjestu događaja i dalje se nalaze forenzičari koji završavaju uviđaj. S obzirom na to da je isti objekat prije tri i po mjeseca već bio na meti napada kada je na njega bačena eksplozivna naprava, istraga se sada kreće u pravcu otkrivanja nalogodavca koji je mladom M.D. platio ogromnu sumu novca za glavu poznatog ugostitelja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h0
Srbija
3 h0
Srbija
17 h0
Srbija
22 h0
Najnovije
15
57
15
50
15
47
15
46
15
38
Trenutno na programu