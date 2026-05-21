Ranjavanje poznatog ugostitelja planirana likvidacija: Plaćeno 100.000 evra?

Ranjavanje poznatog ugostitelja u Beogradu bila je planirana likvidacija koja je pukom srećom propala, pišu srpski mediji.

Poznati ugostitelj je potpuno svjestan i komunikativan, sa vidno zavijenom rukom u predjelu nadlaktice gdje ga je pogodio jedan od projektila. Oko njega se nalazi veliki broj pripadnika policije koji obezbjeđuju prostor, piše Telegraf.

Plaćenik unajmljen za 100.000 evra?

Kako Telegraf saznaje od izvora bliskog istrazi, sumnja se da je reč o profesionalno organizovanom ubistvu koje je pukom srećom propalo.

Navodno, dvadesetčetvorogodišnjem M.D. je za ubistvo poznatog ugostitelja plaćeno čak 100.000 evra! Da je napad detaljno planiran govori i podatak da je osumnjičeni prije samo nekoliko dana iznajmio stan u blizini restorana, odakle je očigledno pratio navike i kretanje svoje mete.

Kamere sve snimile, pronađeni ključni dokazi

Iako je M.D. pokušao da sakrije tragove, napravio je fatalne greške koje su policiju ekspresno dovele do njega:

Sigurnosne kamere unutar samog restorana jasno su snimile njegovo lice u trenutku kada je otvorio vatru.

Tokom brze pretrage terena i skrovišta, policijski operativci su pronašli pištolj iz kojeg je pucano, kao i kačket koji je osumnjičeni nosio tokom napada kako bi sakrio lice.

Ispalio četiri hica pred šokiranim gostima

Podsjetimo, naoružani napadač je uleteo u pun ugostiteljski objekat i pred šokiranim gostima i zaposlenima ispalio rafal u pravcu vlasnika. G.S. je pogođen sa ukupno četiri projektila - tri hica su ga pogodila u noge, dok mu je jedan nanio prostrelnu ranu u predjelu nadlaktice.

U lokalu je odmah nastala opšta panika, a gosti su zalegli pod stolove. Ranjeni biznismen je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gdje ljekari nastavljaju da prate njegovo stanje.

Nastavak istrage: Ko je naručilac?

Na mjestu događaja i dalje se nalaze forenzičari koji završavaju uviđaj. S obzirom na to da je isti objekat prije tri i po mjeseca već bio na meti napada kada je na njega bačena eksplozivna naprava, istraga se sada kreće u pravcu otkrivanja nalogodavca koji je mladom M.D. platio ogromnu sumu novca za glavu poznatog ugostitelja.