Dok većina d‌jece ulazak u operacionu salu doživljava kao jedan od najstrašnijih trenutaka u životu, ljekar iz Brazila Leandro Gimaraeš pronašao je neobičan način da svojim pacijentima pomogne da zaborave strah.

Osjećaj sigurnosti i hrabrosti

Snimci koje je ovaj d‌ječji hirurg i ORL specijalista objavio na Instagramu izazvali su veliku pažnju tokom 2025. godine, a nedavno su iznova aktuelizovani.

Mnogi gledaoci su priznali da ih je prizor d‌jece koja "polijeću" ka operacionoj sali dirnuo u srce.

Gimaraeš objašnjava da mališanima želi da pruži osjećaj sigurnosti i hrabrosti u trenucima kada su najranjiviji.

Vjeruje da je kroz igru i maštu moguće uspostaviti mnogo bolji kontakt sa najmlađima nego kroz strogo bolničko okruženje, prenosi Today.

Na snimcima se vide mali pacijenti obučeni u kostime superheroja kako "lete" oslonjeni na rame ljekara ili trče držeći ga za ruku - dok zajedno odlaze ka operacionoj sali.

Kadrove prati numera "Stani uz mene", a izazvali su lavinu reakcija na internetu. Korisnici su poručili specijalisti iz Brazila da je "pravi anđeo".

"Bolnički klovnovi"

Gimaraeš kaže da se operaciona sala doživljava kao veoma stresno mjesto za dijete, ali i za roditelje.

"Moja ideja je nastala iz želje da ulazak u operacionu salu učinim manje traumatičnim", objasnio je.

On posebno pamti d‌jevojčicu po imenu Alana, staru dvije godine, koja je u njegovom naručju nekontrolisano plakala dok su je vodili na intervenciju.

"Tog dana obećao sam sebi da više nikada neću odvesti uplakano dijete na operaciju", rekao je.

Njegov neobičan pristup d‌jelimično potiče i iz iskustva koje je stekao mnogo prije nego što je postao hirurg.

Naime, tokom studija medicine pridružio se grupi "bolničkih klovnova", gd‌je je pohađao časove glume i učio kako da kroz humor i igru odvuče pažnju d‌jece tokom pregleda.

"Tada sam se zaljubio u rad sa d‌jecom", prisjetio se Gimaraeš.

Dodaje da su mu vještine koje je naučio kao "bolnički klovn" mnogo pomogle da pregleda mališane bez straha i panike.

"Roditelji obožavaju moje snimke"

Njegovi pacijenti najčešće nose kostime Betmena ili Fleša, a svako može da izabere šta želi da "postane" prije operacije.

"Objasnim im da ćemo do sale otići leteći ili trčeći i da ćemo usput 'popraviti' njihov nos ili uši", rekao je brazilski ljekar.

Tek kada vidi da je dijete opušteno i potpuno uključeno u igru, ulazi sa njim u operacionu salu.

Ako primijeti da je mali pacijent i dalje uplašen, dozvoljava jednom od roditelja da bude uz njega tokom uspavljivanja anestezijom, kako bi cijeli proces protekao što mirnije. Nakon što dijete zaspi, kostim se skida i predaje roditeljima da bi ga odnijeli kući.

"Roditelji obožavaju moje snimke jer mogu da pokažu d‌jeci koliko su bila hrabra", rekao je.

Po njegovim riječima, mnoga d‌jeca dolaze kasnije na kontrole obučena kao superheroji, ponosna što iskustvo operacije nije ostavilo trauma, prenosi Telegraf.

"Kada obuku kostim, potpuno se promijene. Uzbuđena su, srećna i osjećaju se snažno. Tada se i roditelji opuste", ističe Gimaraeš.