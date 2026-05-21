Svaki znak ima svoju omiljenu destinaciju: Koja je je vaša?

Ljeto je vrijeme kada mnogi maštaju o bijegu iz svakodnevice, a ako još uvijek ne znate gdje biste otišli na godišnji, možda odgovor skriva vaš horoskopski znak.
Putovanja prema horoskopskom znaku
Dok jedni traže avanturu i noćni život, drugi samo žele mir, more i mjesto na kojem će napokon usporiti.
Astrologija ne može rezervisati avionsku kartu umjesto vas, ali može otkriti koja bi destinacija najbolje odgovarala vašoj energiji ovog ljeta.
Energični, impulsivni i uvijek spremni za akciju, Ovnovi ne podnose dosadu ni miran odmor.
Njima treba destinacija koja nikad ne spava, a Ibica je savršen spoj partijanja, adrenalina i spontanih avantura.
Dane će provoditi na plaži ili u sportskim aktivnostima, a noći u klubovima do jutra.
Bikovi vole uživati svim osjetilima pa će ih osvojiti mjesta sa dobrom hranom, vinom i estetikom.
Toskana je idealna za njihov hedonistički duh: spori ručkovi, vinogradi, šarmantna sela i luksuz bez pretjerivanja.
Ovo je znak koji zna kako istinski uživati u odmoru.
Znatiželjni i društveni Blizanci vole gradove u kojima se stalno nešto događa.
London je za njih savršena kombinacija kulture, izlazaka, šopinga i spontanih planova.
Jedan dan mogu završiti u muzeju, drugi na koncertu, a treći na jednodnevnom izletu.
Rakovi traže emociju, romantiku i osjećaj doma čak i kada putuju.
Grčki otoci poput Parosa ili Naksosa nude upravo ono što im treba: mirne plaže, autentične konobe i opuštenu atmosferu.
Ovo je idealno mjesto za punjenje baterija i bijeg od stresa.
Lavovi vole glamur, luksuz i mjesta na kojima mogu zablistati.
Dubai im pruža sve što žele: luksuzne hotele, spektakularne restorane, shopping i fotografije koje će dominirati Instagramom cijelo ljeto.
Lav ne ide na običan godišnji - Lav ide na iskustvo.
Organizovane i praktične Djevice vole uredne, sigurne i estetski uređene gradove.
Kopenhagen je savršen spoj minimalizma, kulture i opuštenog životnog ritma. Sve je funkcionalno, čisto i smireno, baš kako Djevice vole.
Vage su zaljubljene u romantiku, modu i lijepe stvari pa je Pariz njihova idealna ljetna destinacija.
Šetnje uz Senu, umjetnost, elegantni kafići i modne adrese potpuno odgovaraju njihovoj sofisticiranoj energiji.
Vage žele odmor koji izgleda kao scena iz filma.
Tajanstvene i intenzivne Škorpije vole destinacije koje imaju snažnu energiju i dozu mistike.
Island, sa svojim vulkanima, crnim plažama i dramatičnim krajolicima, savršeno odgovara njihovoj ličnosti. Ovo nije klasičan odmor, nego putovanje koje ostavlja utisak.
Avanturistički duh Strijelca traži egzotiku, nova iskustva i slobodu.
Tajland je idealna kombinacija backpackerske energije, prekrasnih plaža, noćnog života i kulture.
Strijelci žele osjećaj da svaki dan donosi novu priču.
Jarčevi vole kvalitetu, planiranje i destinacije koje nude osjećaj stabilnosti i mira.
Švajcarska je idealna za njihov stil putovanja: uređeni gradovi, priroda, luksuz bez pretjerivanja i savršena organizacija.
Ovo je odmor bez haosa i neugodnih iznenađenja.
Originalne i nekonvencionalne Vodolije vole mjesta koja djeluju kao da su iz budućnosti.
Tokio ih osvaja spojem tehnologije, neobične kulture i potpuno drugačijeg načina života.
Ovo je destinacija koja ih inspiriše i stalno iznenađuje.
Ribe sanjaju o bijegu na mjesto koje djeluje gotovo nestvarno.
Bali je savršen za njihov romantični i duhovni karakter: joga uz izlazak sunca, tropske plaže, priroda i potpuni zen, prenosi Indeks.
Ribe ne traže samo putovanje, nego unutrašnji mir.
