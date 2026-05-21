Svaki znak ima svoju omiljenu destinaciju: Koja je je vaša?

Ljeto je vrijeme kada mnogi maštaju o bijegu iz svakodnevice, a ako još uvijek ne znate gd‌je biste otišli na godišnji, možda odgovor skriva vaš horoskopski znak.

Putovanja prema horoskopskom znaku

Ovnovi biraju Ibicu i provod

Bikovima savršeno odgovara Toskana

Lavovi žele luksuz i Dubai

Škorpije privlače Island i misterija

Ribe na Baliju traže mir

Dok jedni traže avanturu i noćni život, drugi samo žele mir, more i mjesto na kojem će napokon usporiti.

Astrologija ne može rezervisati avionsku kartu umjesto vas, ali može otkriti koja bi destinacija najbolje odgovarala vašoj energiji ovog ljeta.

Ovan - Ibica

Energični, impulsivni i uvijek spremni za akciju, Ovnovi ne podnose dosadu ni miran odmor.

Njima treba destinacija koja nikad ne spava, a Ibica je savršen spoj partijanja, adrenalina i spontanih avantura.

Dane će provoditi na plaži ili u sportskim aktivnostima, a noći u klubovima do jutra.

Bik - Toskana

Bikovi vole uživati svim osjetilima pa će ih osvojiti mjesta sa dobrom hranom, vinom i estetikom.

Toskana je idealna za njihov hedonistički duh: spori ručkovi, vinogradi, šarmantna sela i luksuz bez pretjerivanja.

Ovo je znak koji zna kako istinski uživati u odmoru.

Blizanci - London

Znatiželjni i društveni Blizanci vole gradove u kojima se stalno nešto događa.

London je za njih savršena kombinacija kulture, izlazaka, šopinga i spontanih planova.

Jedan dan mogu završiti u muzeju, drugi na koncertu, a treći na jednodnevnom izletu.

Rak - Grčki otoci

Rakovi traže emociju, romantiku i osjećaj doma čak i kada putuju.

Grčki otoci poput Parosa ili Naksosa nude upravo ono što im treba: mirne plaže, autentične konobe i opuštenu atmosferu.

Ovo je idealno mjesto za punjenje baterija i bijeg od stresa.

Lav - Dubai

Lavovi vole glamur, luksuz i mjesta na kojima mogu zablistati.

Dubai im pruža sve što žele: luksuzne hotele, spektakularne restorane, shopping i fotografije koje će dominirati Instagramom cijelo ljeto.

Lav ne ide na običan godišnji - Lav ide na iskustvo.

D‌jevica - Kopenhagen

Organizovane i praktične D‌jevice vole uredne, sigurne i estetski uređene gradove.

Kopenhagen je savršen spoj minimalizma, kulture i opuštenog životnog ritma. Sve je funkcionalno, čisto i smireno, baš kako D‌jevice vole.

Vaga - Pariz

Vage su zaljubljene u romantiku, modu i lijepe stvari pa je Pariz njihova idealna ljetna destinacija.

Šetnje uz Senu, umjetnost, elegantni kafići i modne adrese potpuno odgovaraju njihovoj sofisticiranoj energiji.

Vage žele odmor koji izgleda kao scena iz filma.

Škorpija - Island

Tajanstvene i intenzivne Škorpije vole destinacije koje imaju snažnu energiju i dozu mistike.

Island, sa svojim vulkanima, crnim plažama i dramatičnim krajolicima, savršeno odgovara njihovoj ličnosti. Ovo nije klasičan odmor, nego putovanje koje ostavlja utisak.

Strijelac - Tajland

Avanturistički duh Strijelca traži egzotiku, nova iskustva i slobodu.

Tajland je idealna kombinacija backpackerske energije, prekrasnih plaža, noćnog života i kulture.

Strijelci žele osjećaj da svaki dan donosi novu priču.

Jarac - Švajcarska

Jarčevi vole kvalitetu, planiranje i destinacije koje nude osjećaj stabilnosti i mira.

Švajcarska je idealna za njihov stil putovanja: uređeni gradovi, priroda, luksuz bez pretjerivanja i savršena organizacija.

Ovo je odmor bez haosa i neugodnih iznenađenja.

Vodolija - Tokio

Originalne i nekonvencionalne Vodolije vole mjesta koja d‌jeluju kao da su iz budućnosti.

Tokio ih osvaja spojem tehnologije, neobične kulture i potpuno drugačijeg načina života.

Ovo je destinacija koja ih inspiriše i stalno iznenađuje.

Ribe - Bali

Ribe sanjaju o bijegu na mjesto koje d‌jeluje gotovo nestvarno.

Bali je savršen za njihov romantični i duhovni karakter: joga uz izlazak sunca, tropske plaže, priroda i potpuni zen, prenosi Indeks.

Ribe ne traže samo putovanje, nego unutrašnji mir.