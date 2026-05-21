Evo zbog čega parfem nikada ne treba prskati na vrat

Svakodnevna upotreba parfema postala je gotovo automatski ritual — nekoliko prskanja prije izlaska iz kuće i miris koji nas prati tokom cijelog dana.

Međutim, mjesto na koje nanosimo parfem često biramo bez mnogo razmišljanja, a jedna od najčešćih navika jeste prskanje direktno na vrat.

Svijet D‌ječji hirurg oduševio svijet: Mališane pred operaciju oblači kao superheroje

Ipak, vrat nije samo „još jedna površina kože“. Ispod njega se nalazi štitna žlijezda, važan dio endokrinog sistema koji učestvuje u regulaciji metabolizma, energije, tjelesne temperature i hormonske ravnoteže.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li svakodnevno nanošenje parfema i drugih kozmetičkih proizvoda na ovo područje može imati širi uticaj na organizam.

Vrat je jedna od najosjetljivijih zona na tijelu

Koža vrata smatra se posebno osjetljivom jer je tanja i propusnija od kože na mnogim drugim dijelovima tijela. Uz to, ovo područje ima bogatu mrežu krvnih sudova, zbog čega brže reaguje na spoljne uticaje poput parfema, krema i drugih kozmetičkih preparata.

Društvo Sutra promjenljivo oblačno uz sunčane periode

Zbog toga dermatolozi često savjetuju dodatni oprez pri nanošenju proizvoda na vrat, naročito kada je riječ o koncentrovanim formulama ili osobama sa osjetljivom kožom.

Šta se zapravo nalazi u parfemima

Parfemi su složene mješavine mirisnih komponenti, rastvarača i stabilizatora. U naučnoj literaturi pojedine hemikalije koje se koriste u parfemima pominju se kao potencijalni endokrini disruptori — supstance koje mogu uticati na hormonsku signalizaciju.

Važno je naglasiti da to ne znači da je svaki parfem štetan niti da svakodnevna upotreba automatski dovodi do zdravstvenih problema. Efekti zavise od koncentracije, učestalosti korišćenja, individualne osjetljivosti i ukupnog načina života.

Tenis Đoković izbjegao Sinera do finala Rolan Garosa

Hemikalije koje izazivaju zabrinutost

Među supstancama koje se najčešće pominju nalaze se ftalati, koji su često skriveni pod oznakama „miris“ ili „parfem“. Koriste se kako bi miris duže trajao, ali pojedina istraživanja pokazuju da mogu imitirati estrogen i uticati na hormonski balans.

Mogući simptomi povezani sa dugotrajnom izloženošću uključuju:

hormonalni disbalans

neredovne menstruacije

promjene raspoloženja

probleme sa plodnošću

poremećaje rada štitne žlijezde.

U parfemima se mogu nalaziti i sintetički mošusi poput galaksolida i tonalida, koji se nakupljaju u masnom tkivu i mogu uticati na hormone estrogena i androgena.

BiH Novi ugovor o graničnim prelazima za lakši prelazak i bolju kontrolu granice

Parabeni, poput metilparabena i propilparabena, takođe se često navode kao slabi imitatori estrogena koji se vremenom mogu zadržavati u organizmu.

Pored njih, stručnjaci upozoravaju i na benzofenone, stiren i pojedine konzervanse koji oslobađaju formaldehid, a koji mogu izazvati iritacije kože, respiratorne probleme ili hormonalne poremećaje.

(Politika Magazin)