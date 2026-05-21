Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske obavještava javnost da je raspisan Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva iz namjenskih sredstava za razvoj turizma, a u skladu sa Budžetom Ministarstva za 2026. godinu i Uredbom o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/23).

Predmet Javnog konkursa je finansiranje projekata i aktivnosti koje doprinose razvoju i unapređenju turističke ponude Republike Srpske, a konkursom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

finansiranje promotivnih aktivnosti turističkih destinacija i učešće na turističkim manifestacijama u zemlji i inostranstvu,

izgradnja turističke infrastrukture i turističke suprastrukture,

unapređenje postojeće turističke ponude,

podsticanje domaćeg i receptivnog turizma,

finansiranje projekata iz oblasti turizma i srodnih djelatnosti koje se mogu turistički valorizovati, kao što su ugostiteljstvo, uslužne, kulturne i sportske djelatnosti,

finansiranje redovnih aktivnosti turističkih subjekata.

Ministarstvo poziva sve zainteresovane subjekte koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom da se prijave na Javni konkurs i iskoriste mogućnost podrške projektima koji doprinose razvoju turističkog sektora Republike Srpske.

Tekst Javnog poziva, uslovi učešća, popis potrebne dokumentacije i rokovi za podnošenje prijava dostupni su na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma na linku: http://skr.rs/zKrk.