Logo
Large banner

Minić: Važno da najmlađi imaju dobro obrazovanje i idu u korak sa svijetom

21.05.2026 10:54

Komentari:

0
предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: Iks/Vlada Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da Vlada želi da najmlađima omogući da imaju dobro obrazovanje, te da mogu da idu ukorak sa savremenim trendovima, tehnologijama i naukom.

Prisustvujući otvaranju 14. festivala nauke u Kampusu Univerziteta u Banjaluci Minić je rekao da ova manifestacija podrazumijeva da se osnovcima i srednjoškolcima, ali i onima koji se istinski bave naukom, približi praktično znanje i eksperimenti.

"Želimo da idemo ukorak sa savremenim svijetom", rekao je novinarima Minić, kojeg je na ulazu u sportsku dvotanu u Kampusu dočekao i poželio mu dobrodošlicu robot "Robi".

Minić je naglasio da će Vlada Srpske u infrastrukturu Kampusa uložiti oko 3,5 miliona KM, a planirana je i izgradnja naučno-tehnološkog parka koji će u naredne dvije godine predstavljati centar nauke i obrazovanja.

Minić je posjetio štandove na Festivalu nauke, a na štandu Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske je učestvovao u eksperimentu "ruka u plamenu".

Festival će se i ove godine održavati na dvije lokacije - Univerzitetski grad i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci, na kojem će zainteresovani imati priliku da posjete planetarijum, akvarijum i terarijum.

Na ovogodišnjem festivalu predstaviće se više od 20 fakulteta univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Institut za genetičke resurse, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova, te nekoliko srednjih škola

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

14. Festival nauke

Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Djeca

osnovci u Srpskoj

srednjoškolci u Srpskoj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Комеморација Добрила Кукољ затвореник логора Јасеновац

Republika Srpska

Počela komemoracija Dobrili Kukolj, prisustvuju najviši zvaničnici Srpske

2 h

0
Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Vladajuća koalicija gradi mostove i ruši nametnute blokade

2 h

0
Предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Proslavljajući Spasovdan, njegujemo kulturno i istorijsko nasljeđe naroda

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Spasovdan je dan duhovne radosti i svenarodne sabornosti

3 h

0

  • Najnovije

12

50

Zaharova o generalu Mladiću: Nečovječnost Mehanizma, gdje su sada nevladine organizacije i evropski izvjestioci

12

47

Uhapšen kantonalni ministar Denis Osmankić

12

44

Cijanović: Fenomenalno otkriće gradonačelnika Banjaluke

12

36

Upucan poznati ugostitelj u Beogradu

12

22

Evo zbog čega Sloba Vasić neće biti pušten iz psihijatrijske ustanove

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner