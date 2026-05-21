Minić: Važno da najmlađi imaju dobro obrazovanje i idu u korak sa svijetom

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da Vlada želi da najmlađima omogući da imaju dobro obrazovanje, te da mogu da idu ukorak sa savremenim trendovima, tehnologijama i naukom.

Prisustvujući otvaranju 14. festivala nauke u Kampusu Univerziteta u Banjaluci Minić je rekao da ova manifestacija podrazumijeva da se osnovcima i srednjoškolcima, ali i onima koji se istinski bave naukom, približi praktično znanje i eksperimenti.

"Želimo da idemo ukorak sa savremenim svijetom", rekao je novinarima Minić, kojeg je na ulazu u sportsku dvotanu u Kampusu dočekao i poželio mu dobrodošlicu robot "Robi".

Minić je naglasio da će Vlada Srpske u infrastrukturu Kampusa uložiti oko 3,5 miliona KM, a planirana je i izgradnja naučno-tehnološkog parka koji će u naredne dvije godine predstavljati centar nauke i obrazovanja.

Minić je posjetio štandove na Festivalu nauke, a na štandu Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske je učestvovao u eksperimentu "ruka u plamenu".

Festival će se i ove godine održavati na dvije lokacije - Univerzitetski grad i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci, na kojem će zainteresovani imati priliku da posjete planetarijum, akvarijum i terarijum.

Na ovogodišnjem festivalu predstaviće se više od 20 fakulteta univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Institut za genetičke resurse, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova, te nekoliko srednjih škola