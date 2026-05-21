Karan: Proslavljajući Spasovdan, njegujemo kulturno i istorijsko nasljeđe naroda

21.05.2026 09:49

Предсједник Републике Српске
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je Vaznesenje Gospodnje – Spasovdan, krsnu slavu Sabornog hrama Hrista Spasitelja i Grada Banjaluka vjerujućem narodu, sveštenstvu i svim građanima Banjaluke.

"Proslavljajući Spasovdan, praznik duhovne radosti i sabornosti, njegujemo kulturno-istorijsko nasljeđe srpskog naroda koje nas kroz vijekove održava i objedinjuje", istakao je Karan u čestitki.

Karan je izrazio uvjerenje da će Banjaluka u narednom periodu nastaviti putem uspjeha, razvoja i novih dostignuća, uz snažnu podršku republičkih institucija koje su i do sada bile važan oslonac u realizaciji brojnih značajnih projekata.

"Sa željom da zajedničkim trudom nastavimo da gradimo još uspješniju i snažniju Banjaluku, na ponos njenih stanovnika i cijele Republike Srpske, još jednom vam upućujem iskrene čestitke", navodi se u čestitki predsjednika Republike, prenosi Srna.

Banjaluka će danas u duhu tradicije obilježiti krsnu slavu grada Vaznesenje Gospodnje - Spasovdan.

Tagovi :

Siniša Karan

Spasovdan

predsjednik Republike Srpske

Hristovo vaznesenje

hrišćanski praznik

