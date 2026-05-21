Stanivuković se uporedio sa patrijarhom: Nisam pružio ruku Kristijanu Šmitu

Jelena Trivić i Draško Stanivuković su jedini političari iz Republike Srpske koji su se sastali sa Kristijanom Šmitom i dali mu legitimitet. Za njih je Šmit bio realnost. Da je realnost bio i za Republiku Srpsku, ne bi danas teška srca podnosio ostavku.

Narodna skupština Republike Srpske je u više navrata usvojenim odlukama poručila da za nju Kristijan Šmit nema legitimitet, jer je izabran bez rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a. Nedugo nakon toga, Šmita je u Banjaluci ugostio Draško Stanivuković uz poruku da je Nijemac realnost.

Da bi opravdao svoje nedjelo kada Kristijan Šmit nije realnost i otvoreno priznaje da je prisiljen da podnese ostavku, Stanivuković se ni manje ni više poredi sa patrijarhom i predsjednikom Srbije.

"Taj Šmit turista, kako god ga knjižili, je bio na Centralnom spomen obilježju i bio na spomeniku 12 beba. S treće strane, došao je ovdje na noge. Četvrto, primio sam ga jednako kao njegova svetost patrijarh i predsjednik Srbije", kaže Stanivuković i poručuje da mu "nije pružio ruku".

Istini za volju, niti je Sinod SPC, niti je Skupština Srbije odlučila da su OHR i Kristijan Šmit uzurpatori. Odlučila je to Narodna skupština Republike Srpske.

Odluka je uslijedila kada su zvaničnici Srpske uvidjeli sa kojim programom se njemački diplomata instalira u Sarajevu. Nedugo nakon nelegitimnog izbora, uslijedilo je i necivilizacijsko nametanje famoznih izmjena krivičnog zakona - ko ne poštuje odluke Šmita, biće kažnjen.

Time je izvršen udar na poziciju predsjednika Republike Srpske, za čiju kandidaturu se Stanivuković neumoljivo bori. Nakaradnim i izrežiranim sudskim procesom, po nalogu Kristijana Šmita, uklonjen je legitimni predstavnik Republike Srpske Milorad Dodik.

Četiri godine kasnije kada se Kristijan Šmit pakuje pod pritiskom Amerike, Stanivuković pokušava da opravda činjenicu što ga je Nijemac iskoristio u političke svrhe.

"Uvijek smo bili za to da on nema legitimitet. Tu smo bili istih stavova. Protiv svega što je on nametao", rekao je Stanivuković, a na pitanje novinara šta će mu takav kada nema legitimitet, Stanivuković prosto odgovara: "Pa to je tako".

Nadalje, kao što je te 2022. godine procijenio da treba ugostiti Šmita u Banjaluci, Stanivuković prognozira da će novog visokog predstavnika u BiH ponovo izabrati kroz PIK, a ne kroz Savjet bezbjednosti UN-a.

Na posljednjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a posvećenoj Bosni i Hercegovini, najsnažniji partner OHR-a SAD servirale su hladno jelo. Predstavnik SAD Temi Brus rekla je na toj sjednici da je međunarodni intervencionizam te vrste stvar prošlosti i poručila da budući visoki predstavnik stiže sa mnogo ograničenijim setom odgovornosti, odnosno ovlasti.

"Naredni visoki predstavnik mora da uživa povjerenje svih zajednica u BiH. Suverena BiH je ona u kojoj domaći političari donose odluke podržane od međunarodnih aktora, a ne diktirana", poručila je Brus i istakla da budući visoki predstavnik treba da ispunjava pomenute uslove - povjerenje i nepristrasnost.

Brus je poručila da PIK i evropski "saveznici" mogu imati svoja rješenja za novog visokog predstavnika, ali da se pita i SAD.

"Nadamo se da ćemo raditi sa vama svima, ali takođe imamo svoje kandidate na umu ako bude potrebe. Vremena je malo", rekla je Brus.

Ima istine u nedavnom govoru Draška Stanivukovića kada je za sebe rekao da je šarmer i da pobjeđuje. Ipak, politika nije samo pobjeda na izborima. Šarmeri pobjeđuju, ali državu vode ozbiljni i odgovorni ljudi. Šarmeri se rukuju sa Kristijanom Šmitom, a odgovorni se bore protiv takvih pojava.