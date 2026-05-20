Logo
Large banner

Usvojene izmjene i dopune Zakona o pravima boraca

Autor:

ATV
20.05.2026 22:36

Komentari:

0
Сједница Народне скупштине Републике Српске
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras više zakona, među kojima je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske – po hitnom postupku.

Po hitnom postupku usvojeni su Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i auto-puta Glamočani-Banjaluka-Mliništa, Zakon o Gradu Foča, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o električnoj energiji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gasu, Zakon o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Небојша Вукановић-16032026

Republika Srpska

Oglasio se Vukanović o sporazumu opozicije: Proglasio pobjedu nad Stanivukovićem

Narodna skupština usvojila je Nacrt zakona o infrastrukturi geoprostornih podataka Republike Srpske, Nacrt zakona o vodnim uslugama, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj i Nacrt zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

U redovnoj proceduri usvojen je Zakon o turizmu.

Devetnaesta redovna sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u ponedjeljak, u 10 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

sjednica

Borci Republike Srpske

Izmjene i dopune Zakona

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Небојша Вукановић

Republika Srpska

Oglasio se Vukanović o sporazumu opozicije: Proglasio pobjedu nad Stanivukovićem

1 h

1
Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а

Republika Srpska

"Pobjeda za Srpsku - najvažniji politički zadatak"

1 h

1
Цвијановић: Спасовдан носи снажну поруку духовног уздизања

Republika Srpska

Cvijanović: Spasovdan nosi snažnu poruku duhovnog uzdizanja

1 h

0
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске уз подршку Привредне коморе организовало је у Бањалуци, промоцију подстицаја за улагања у овој години.

Republika Srpska

Nastavak podrške privrednicima: Za podsticaje za ulaganja 23 miliona KM

3 h

0

  • Najnovije

23

18

Vila bez milosti protiv Nijemaca u finalu

23

03

Cvijanović objasnila Stanivukoviću šta je diplomatija: To nije vodanje Šmita po Banjaluci

22

56

Stotine građana na protestu zbog ubistva maturanta: "Svi smo se bojali Aleksića"

22

48

Kako žene različitih znakova tjeraju muškarce da polude za njima?

22

44

Marija Šerifović progovorila o drugom djetetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner