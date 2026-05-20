Usvojene izmjene i dopune Zakona o pravima boraca

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras više zakona, među kojima je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske – po hitnom postupku.

Po hitnom postupku usvojeni su Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i auto-puta Glamočani-Banjaluka-Mliništa, Zakon o Gradu Foča, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o električnoj energiji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gasu, Zakon o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Narodna skupština usvojila je Nacrt zakona o infrastrukturi geoprostornih podataka Republike Srpske, Nacrt zakona o vodnim uslugama, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj i Nacrt zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

U redovnoj proceduri usvojen je Zakon o turizmu.

Devetnaesta redovna sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u ponedjeljak, u 10 časova.