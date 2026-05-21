Logo
Large banner

Prije 34 godine stradalo 12 banjalučkih beba

Autor:

ATV
21.05.2026 08:00

Komentari:

0
Прије 34 године страдало 12 бањалучких беба

Na Odjeljenju za intenzivnu njegu banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine preminulo je 12 prijevremeno rođenih beba, koje bi imale šansu da se bore za život da im se kiseonik mogao dati u banjalučkoj bolnici ili da su mogle biti transportovane u Beograd radi bolje zdravstvene njege.

Prvi apel za pomoć iz Kliničko-bolničkog centra u Banjaluci upućen je 21. maja 1992. godine, a zaposleni su pokušali da medicinski kiseonik nadomjeste industrijskim, koji su, nakon apela za pomoć, dostavljali brojni pojedinci i organizacije iz Banjaluke.

Ali, ovaj kiseonik nije bio sterilan i nije posjedovao istu vlažnost, dok su boce punjene pod različitim pritiskom.

Prva kriza sa kiseonikom riješena je posredstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i mirovne misije UN u BiH, kada je početkom juna avionima u Banjaluku dopremljeno 180 boca kiseonika i ostale medicinske pomoći, ali je riječ bila samo o kratkoročnoj pomoći i uskoro Kliničko-bolnički centar ulazi u novi period neizvjesnosti.

U Jugoslaviji je posredstvom medija vođena kampanja da se dopusti let i spriječi agonija u Kliničkom-bolničkom centru, a podržale su je i brojne poznate ličnosti. Apele su uputili i predsjednik Jugoslavije Dobrica Ćosić, kao i patrijarh srpski Pavle.

12 беба

Banja Luka

Položeni vijenci na spomenik ''12 beba''

Muslimansko-hrvatske jedinice tada su kotrolisale "Koridor života" u Posavini i kiseonik je mogao doći samo vazdušnim putem.

Za ovu tragediju bili su odgovorni oni koji su mogli da pomognu, a nisu to učinili, prije svega tadašnji generalni sekretar UN Butros Butros Gali, Savjet bezbjednosti UN i Komitet za sankcije, koji je odugovlačio i nije izdao dozvolu da sa batajničkog aerodroma poleti humanitarni avion sa kiseonikom i ostalom medicinskom opremom.

Uobičajena procedura za dobijanje dozvole trajala je do sedam dana, ali ni nakon 12 dana let nije odobren.

Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova pri Vladi Republike Srpske uvrstio je 2008. godine stradanje banjalučkih beba u Program obilježavanja značajnih istorijskih datuma i događaja Republike Srpske kao događaj od regionalnog značaja, a 22. maj je proglašen Danom stradanja 12 beba usljed nedostatka kiseonika ratne 1992. godine, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

spomenik 12 beba

spomenik

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стевандић 12 беба

Banja Luka

Položeni vijenci na Spomenik 12 beba

4 sedm

2
Грешке на споменику ВРС у Бањалуци: Погрешно уклесана имена бораца

Banja Luka

Greške na spomeniku VRS u Banjaluci: Pogrešno uklesana imena boraca

1 sedm

1
Положени вијенци и цвијеће у Спомен-соби ВРС

Republika Srpska

Položeni vijenci i cvijeće u Spomen-sobi VRS

1 sedm

0
Освештан споменик код ШГ Борја

Gradovi i opštine

Borja: Osveštan spomenik poginulim borcima

1 sedm

0

Više iz rubrike

потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović objasnila Stanivukoviću šta je diplomatija: To nije vodanje Šmita po Banjaluci

10 h

10
Сједница Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Usvojene izmjene i dopune Zakona o pravima boraca

10 h

0
Небојша Вукановић

Republika Srpska

Oglasio se Vukanović o sporazumu opozicije: Proglasio pobjedu nad Stanivukovićem

11 h

3
Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а

Republika Srpska

"Pobjeda za Srpsku - najvažniji politički zadatak"

11 h

5

  • Najnovije

09

15

Vanesa Tramp oboljela od raka

09

03

„Komedija uživo“ na ulicama Rima

08

58

Imaju li radnici pravo na štrajk? Sud odlučuje

08

54

"Propalo je sve, nismo kao prije" Oglasila se žena Slobe Radanovića

08

53

"Bangaranga" u folk varijanti zapalila mreže

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner