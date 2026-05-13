Greške na spomeniku VRS u Banjaluci: Pogrešno uklesana imena boraca

Na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske (VRS) u Banjaluci kod imena mog oca napravljena je slovna greška, a čuo sam da ih ima još, rekao je Dejan Mijić iz Banjaluke, čiji je otac, potpukovnik VRS Slobodan Mijić, poginuo 20. jula 1993. godine na Igmanu.

"Poginuo je u tenku zajedno sa kompletnom posadom prilikom operacije 'Lukavac 93'. Sahranjen je u Banjaluci, a evidentiran je ovd‌je. Kada sam pitao 'zbog čega greška', pravdali su se da ne postoje centralni spiskovi na nivou Republike Srpske. Svi poginuli su u vrijeme rata evidentirani po lokalnim zajednicama i izdavana su rješenja o pogibiji u nadležnom od‌jeljenju boračko-invalidske zaštite. Za njega je izdato u Banjaluci, tako da apsolutno ne stoji njihovo obrazloženje da je neko drugi kriv. Kriva je Gradska uprava Banjaluka", naveo je Dejan Mijić za Nezavisne novine.

Konkretno, dodaje naš sagovornik, kod pokojnog Slobodana Mijića greška je u imenu Slobodanovog oca.

"On je Mijić Ljube Slobodan, a oni su umjesto Lj stavili slovo L. Ja sam to primijetio odmah tokom radova, pokušao sam da se to ispravi redovnim kanalima, ali niko nije reagovao", naveo je Dejan Mijić.

Nakon što je grešku prijavio, imao je, kaže, u februaru sastanak sa nadležnim načelnikom u Gradskoj upravi i izvođačem radova.

"Oni su izašli na teren, gd‌je je izvođač pred nama svima priznao da su napravili greške i da to nije jedina greška te da će oni to sve otkloniti. Danas je, evo, Dan Vojske Republike Srpske i posebno me pogađa to što to do današnjeg dana nije urađeno", rekao nam je Dejan Mijić u utorak, 12. maja 2026.

BORS traži reakciju nadležnih

Ovo spomen-obilježje je otkriveno i osveštano prije više od četiri mjeseca, tačnije 8. januara, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, a podignuto je za ukupno 25.830 poginulih boraca.

"Ja sam kao ranjavani borac i oficir Vojske Republike Srpske i kao neko kome je otac poginuo bio oduševljen i podržao ideju da se pravi taj spomenik. Ali, smatram da je ovo uvreda za nas porodice, ali i njih same koji su poginuli - da se nakon 30 i nešto godina pogriješi ime na tom famoznom spomeniku koji smo toliko dugo čekali. Greške se dešavaju, međutim i nakon što je neko tražio da se ispravi, niko ništa ne preduzima. Očigledno je da ne postoji volja da se to brzo završi. Ja ne mogu da tvrdim, ali sam čuo od drugih ljudi da ima izostavljenih imena, nepotpunih imena, zatim sa greškama. To sam čuo na licu mjesta od izvođača", kaže Mijić za "Nezavisne novine".

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić rekao nam je da do BORS dopiru informacije da postoje nepravilnosti i nedostaci imena na spomeniku.

"Mi ne možemo 100 odsto tvrditi da je to tako jer nismo provjerili. Stav Predsjedništva BORS je da ćemo ovih dana slati dopis nadležnima koji su gradili spomenik, da ukažemo na određene stvari koje bi unaprijedile taj spomen-kompleks. Na primjer, ni sa jedne strane na ulazu u spomen-kompleks ne piše šta je to, a nema ni grba Vojske Republike Srpske. Prolaznik koji je došao sa strane, ako ne zna, nigd‌je ne može vid‌jeti da je to spomen-obilježje. Dobro je da spomenik postoji, dobro je da je napokon izgrađen, ali isto tako treba popraviti što se popraviti da", rekao je Gagić za "Nezavisne novine".

Gradska uprava potvrdila nepravilnosti

Iz Od‌jeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Gradske uprave Banjaluka kažu da je u ovom od‌jeljenju zaprimljeno 19 imena poginulih boraca koja nedostaju na spomeniku.

"Spisak je poslat na provjeru u Centar za istraživanje rata i ratnih zločina, te su nadležno od‌jeljenje pismenim putem informisali da ukupno devet imena može da budu uklesano na Centralno spomen-obilježje. Izvršenom kontrolom utvrđeno je da je u šest slučajeva napravljena slovna greška", rekli su iz Od‌jeljenja za boračko-invalidsku zaštitu.

Iz Od‌jeljenja napominju da se još prikupljaju primjedbe koje se upućuju nadležnoj instituciji na provjeru, a nakon toga izvođaču radova.

"Takođe, treba napomenuti da izvođač radova ne može ispisivati pojedinačne slučajeve već kada se prikupi dovoljan broj da se može odštampati jedna tabla. Svi nedostaci će biti otklonjeni u doglednom vremenu", rekli su iz Od‌jeljenja.

Putem sredstava informisanja iz Od‌jeljenja su, ističu, pozivali porodice poginulih boraca da izvrše uvid na spomeniku.

"Plan je da do kraja ljeta pristignu sve primjedbe, nakon čega će spisak primjedaba biti konačan", rekli su iz Od‌jeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Gradske uprave Banjaluka u izjavi za "Nezavisne novine".

Šta piše na centralnom dijelu spomenika

Podsjetimo, u centralnom dijelu spomenika postavljen je krst na kojem je poruka: "Spomen na vas je naš sveti hram. U njemu nikad neće biti mrtva vaša svjetla i zavjetna žrtva".