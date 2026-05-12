GrO SNSD: Šmitov odlazak pokazao snagu Republike Srpske

Odlazak Kristijana Šmita iz BiH dokazuje da je politika Republike Srpske ispravna i pravedna, jer se godinama upozoravalo na njegovo nelegalno djelovanje u BiH, poruka je iz Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Goran Maričić ističe to što Nijemac napušta BiH, navodno svojom voljom, može biti zvanična verzija za one koji su neupućeni i koji još uvijek nisu shvatili domete diplomatije Republike Srpske, koja je izvojevala još jednu važnu pobjedu na međunarodnoj sceni.

"Istina je da neizabrani stranac ne dobija podršku Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine i sve je, očigledno, tempirano pred sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o BiH, na kojoj će se govoriti i o OHR-u. Vjerovatno je lakše bilo „odustati“ prije nego što u Savjetu bezbjednosti UN-a najveće svjetske sile jasno kažu da Šmit treba da ode", poručio je Maričić.

On ističe da, s obzirom na to kolika je primanja imao, a pominju se cifre od skoro 40 hiljada evra mjesečno za platu i razne naknade, teško je povjerovati da bi se neko odjednom odrekao toga, uz brojne privilegije koje je imao u BiH.

Maričić dodaje da njegovo povlačenje, međutim, za Republiku Srpsku nije dovoljno jer je nelegalno izabrani stranac nanio štetu Srpskoj, njenim zvaničnicima i građanima, namećući odluke kojima su progonjeni legitimno izabrani predstavnici, rušena izborna volja i suspendovani zakoni koje je donosio Parlament.

"Takvim odlukama produbljivao je krizu u BiH i onemogućavao domaćim političkim liderima, koje je narod birao, da donose odluke. Zato Kristijan Šmit mora da odgovara za štetu koju je učinio narušavajući međunarodno pravo i međunacionalne odnose u BiH", naglasio je Maričić.

On je istakao da će Republika Srpska tražiti odgovornost sudija i tužilaca koji su presuđivali na osnovu Šmitovih nelegalno nametnutih odluka.

"I oni su svojim radom direktno kršili Ustav i Dejtonski mirovni sporazum. Oni koji se kunu u BiH i njen Ustav, direktno su ga kršili. To ne smije proći tek tako", rekao je Maričić.