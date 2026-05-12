Policija je identifikovala pet osoba koji su, tokom svadbenog veselja, pucali iz pištolja u porti hrama u Istočnoj Ilidži i protiv njih će biti podnesene prekršajne prijave.

U PU Istočno Sarajevo navode da su operativnim radom došli do saznanja da je više osoba tokom svadbenog veselja pucalo iz vatrenog oružja u dvorištu crkve. Utvrđeno je da se radi o V.J., D.G., N.B., N.T. svi iz Istočnog Novog Sarajeva i J.P. iz Istočne Ilidže.

”Na osnovu naredebe Osnovnog suda u Sokocu, a uz saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo izvršeni su pretresi kuća, vozila i pomoćnih objekta koje koriste navedena lica, kojom prilikom su pronađeni gasni pištolji”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da će nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenih biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, za počinjene prekršaje iz Zakona o javnom redi i miru i Zakona o oružju i miniciji Republike Srpske.