Toplotni talas koštaće grčku ekonomiju do 13 milijardi evra

Ponovljeni toplotni talasi mogli bi koštati grčku ekonomiju do 13 milijardi evra od sada do 2030. godine, upozorava međunarodna osiguravajuća kompanija "Alijans trejd".

U saopštenju se navodi da ekstremna vrućina može uticati na produktivnost radnika, kao i na troškove energije i investicije, smanjujući ekonomski učinak do 4,1 odsto.

Smanjenje investicija bi dostiglo osam odsto, smanjenje potrošnje četiri odsto, dok bi inflacija porasla za 2,5, a nezaposlenost za jedan odsto, piše "Katimerini".

"Toplotni talasi više nisu kratkoročni vremenski fenomen, već strukturni ekonomski šok", ističe se u saopštenju, pri čemu su fiskalni efekti veći u ekonomijama koje su manje sposobne da ih apsorbuju.

(SRNA)