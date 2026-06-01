Toplotni talas koštaće grčku ekonomiju do 13 milijardi evra

01.06.2026 18:22

Грчка застава море љетовање
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Ponovljeni toplotni talasi mogli bi koštati grčku ekonomiju do 13 milijardi evra od sada do 2030. godine, upozorava međunarodna osiguravajuća kompanija "Alijans trejd".

U saopštenju se navodi da ekstremna vrućina može uticati na produktivnost radnika, kao i na troškove energije i investicije, smanjujući ekonomski učinak do 4,1 odsto.

Smanjenje investicija bi dostiglo osam odsto, smanjenje potrošnje četiri odsto, dok bi inflacija porasla za 2,5, a nezaposlenost za jedan odsto, piše "Katimerini".

"Toplotni talasi više nisu kratkoročni vremenski fenomen, već strukturni ekonomski šok", ističe se u saopštenju, pri čemu su fiskalni efekti veći u ekonomijama koje su manje sposobne da ih apsorbuju.

