Logo
Large banner

Policajcima pokazao lažnu vozačku dozvolu, odmah uhapšen

Autor:

ATV
12.05.2026 13:12

Komentari:

0
Полицајцима показао лажну возачку дозволу, одмах ухапшен

Policijski službenici PU Istočno Sarajevo uhapsili su A.H. iz Ilidže zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave.

”Lice se sumnjiči da je 11. maja prilikom kontrole na području Istočne Ilidže policijskim službenicima dao na uvid vozačku dozvolu za koju je provjerama utvrđeno da je krivotvorena”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Nad osumnjičenim je izvršena kriminalistička obrada i o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

falsifikovanje isprava

Vozačka dozvola

hapšenje

PU Istočno Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хапшење у акцији "Ватрогасац"

Hronika

Akcija ”Vatrogasac”: Uhapšeni policajac i vatrogasac, zaplijenjena veća količina oružja!

1 h

0
Полиција Србија

Hronika

Užas u Srbiji: Muškarac se polio benzinom u automobilu i zapalio?

1 h

0
Жена у штиклама стоји испред бетонског зида.

Hronika

Razbijen lanac prostitucije: U Srbiji uhapšeno više osoba

2 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Pijan šetao ulicom sa bombom u ruci

3 h

0

  • Najnovije

13

57

Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vjetar nosio sve pred sobom, saobraćaj obustavljen

13

55

Pucali iz pištolja u porti hrama

13

53

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

13

51

AMS Srpske uputio apel vozačima

13

39

Karan: Da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner