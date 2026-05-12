Policajcima pokazao lažnu vozačku dozvolu, odmah uhapšen

Policijski službenici PU Istočno Sarajevo uhapsili su A.H. iz Ilidže zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave.

”Lice se sumnjiči da je 11. maja prilikom kontrole na području Istočne Ilidže policijskim službenicima dao na uvid vozačku dozvolu za koju je provjerama utvrđeno da je krivotvorena”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Nad osumnjičenim je izvršena kriminalistička obrada i o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.