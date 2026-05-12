Logo
Large banner

Razbijen lanac prostitucije: U Srbiji uhapšeno više osoba

Autor:

ATV
12.05.2026 11:23

Komentari:

0
Жена у штиклама стоји испред бетонског зида.
Foto: pexels/Gratisography

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovni kriminal u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odjeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, danas je na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške lišeno slobode pet lica.

Uhapšei su pripadici organizovane kriminalne grupe, koja su u periodu od novembra 2025. godine do maja ove godine organizovala posredovanje u vršenju prostitucije više osoba ženskog pola na teritoriji Grada Beograda.

телефон

Nauka i tehnologija

EU priprema nova pravila za zaštitu djece na društvenim mrežama

Slobode su lišeni: D.N., K.A., I.D., Z. M. i V.A. jer postoje osnovi sumnje da su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe u pomenutom periodu najpre oglašavali usluge prostitucije na iternet stranici www.seksiadresar.com, potom dogovarali vrstu, cijenu i lokaciju pružanja seksualne usluge, a zatim organizovali i prevoz i predaju osoba ženskog pola korisnicima usluga na teritoriji Beograda.

Polovinu novca su zadržavale ženske osobe, koje su pružale seksualne usluge, dok su drugu polovinu dijelili pripadnici organizovane kriminalne grupe. Cjenovnik pružanja seksualnih usluga iznosio je od 80 do 150 evra.

Pripadnicima ove organizovane kriminalne grupe se stavlja na teret da su izvršili krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnih djela iz č.l 346 a u vezi krivičnog dela posredovanje u vršenju prostuitucije.

Марија Захарова-07032026

Svijet

Zaharova u jednoj riječi odgovorila Kaji Kalas: Uzalud

Lica će uz krivičnu prijavu, kojom je obuhvaćeno i lice M.V., a koje se trenutno nalazi u pritvoru zbog izvršenja drugog krivičnog djela biti uz krivičnu prijavu sprovedena u prostorije Javnog tužilaštva za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušana.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prostitucija

Beograd

Srbija

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић у касарни Козара на служењу парастоса.

Republika Srpska

Stevandić: Vojska Srpske odbranila slobodu, mir i pravo na život

2 h

0
Полицијско ауто

Region

Poznati jutjuber pronađen mrtav u Hrvatskoj

2 h

0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и шеф Канцеларије Свјетске банке за БиХ и Црну Гору Кристофер Шелдон потписали су данас у Сарајеву три споразума о зајму чија је укупна вриједност 151,2 милиона евра.

BiH

Amidžić i Šeldon potpisali sporazume o zajmu od ukupno 151,2 miliona evra

2 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Ponovo porasle cijene nafte

3 h

0

Više iz rubrike

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Pijan šetao ulicom sa bombom u ruci

3 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Hronika

Muškarac iz Kostajnice oštetio banku za skoro 350.000 KM

3 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Pokušao oteti ruskak ženi u zgradi, pa pobjegao

4 h

0
Бањалучанин пао због "зеленашења": Изнуђивао новац суграђанину

Hronika

Banjalučanin pao zbog "zelenašenja": Iznuđivao novac sugrađaninu

4 h

0

  • Najnovije

13

57

Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vjetar nosio sve pred sobom, saobraćaj obustavljen

13

55

Pucali iz pištolja u porti hrama

13

53

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

13

51

AMS Srpske uputio apel vozačima

13

39

Karan: Da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner