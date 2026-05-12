Razbijen lanac prostitucije: U Srbiji uhapšeno više osoba

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovni kriminal u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odjeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, danas je na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške lišeno slobode pet lica.

Uhapšei su pripadici organizovane kriminalne grupe, koja su u periodu od novembra 2025. godine do maja ove godine organizovala posredovanje u vršenju prostitucije više osoba ženskog pola na teritoriji Grada Beograda.

Nauka i tehnologija EU priprema nova pravila za zaštitu djece na društvenim mrežama

Slobode su lišeni: D.N., K.A., I.D., Z. M. i V.A. jer postoje osnovi sumnje da su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe u pomenutom periodu najpre oglašavali usluge prostitucije na iternet stranici www.seksiadresar.com, potom dogovarali vrstu, cijenu i lokaciju pružanja seksualne usluge, a zatim organizovali i prevoz i predaju osoba ženskog pola korisnicima usluga na teritoriji Beograda.

Polovinu novca su zadržavale ženske osobe, koje su pružale seksualne usluge, dok su drugu polovinu dijelili pripadnici organizovane kriminalne grupe. Cjenovnik pružanja seksualnih usluga iznosio je od 80 do 150 evra.

Pripadnicima ove organizovane kriminalne grupe se stavlja na teret da su izvršili krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnih djela iz č.l 346 a u vezi krivičnog dela posredovanje u vršenju prostuitucije.

Svijet Zaharova u jednoj riječi odgovorila Kaji Kalas: Uzalud

Lica će uz krivičnu prijavu, kojom je obuhvaćeno i lice M.V., a koje se trenutno nalazi u pritvoru zbog izvršenja drugog krivičnog djela biti uz krivičnu prijavu sprovedena u prostorije Javnog tužilaštva za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušana.

(Telegraf.rs)