AMS Srpske uputio apel vozačima

Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske apeluju na sve učesnike u saobraćaju da zbog najavljenih vremenskih neprilika budu oprezniji tokom vožnje, poštuju ograničenja brzine i drže odstojanje između vozila.
Naveli su da su kolovozi mjestimično mokri i klizavi u sjevernim dijelovima Republike Srpske, gdje se očekuju lokalne nepogode, praćene jakim pljuskovima i olujnim vjetrom.
Iz AMS-a su skrenuli pažnju i na dionice koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog povećanog rizika od odronjavanja kamenja i zemlje na kolovoz, prenosi Srna.
