Preminuo protojerej Bogdan Stjepanović

ATV
12.05.2026 11:59

Преминуо протојереј Богдан Стјепановић
Foto: InfoBijeljina

Protojerej-hadži Bogdan Stjepanović je preminuo, a vijest o njegovoj smrti sa velikom tugom podijeljena je na društvenim mrežama.

Sa neizmjernom tugom i bolom javljamo da je preminuo naš voljeni suprug, otac, sveštenik, protojerej-hadži Bogdan Stjepanović. Neka mu Gospod podari vječni mir, a nama snagu da izdržimo ovaj gubitak – navedeno je u objavi.

Iz porodice su saopštili da će javnost o vremenu opijela i sahrane biti naknadno obavještena, prenosi MojaBijeljina.

Otac Bogdan vodio je tešku bitku sa zdravstvenim problemima zbog čega mu je bila potrebna transplantacija jetre, koja je obavljena u martu ove godine u Istanbulu nakon što mu je dio tog organa donirao kolega sveštenik Darko Perić iz Pilice.

