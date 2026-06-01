Preostali su još neznatni problemi u vezi s eksproprijacijom zemljišta na dionici auto-puta Banjaluka-Prijedor.

Ubrzo će biti riješeni, tvrdi ministar saobraćaja i veza Republike Srpske. Zoran Stevanović navodi da je ostalo još tridesetak predmeta koje treba da riješe sudovi. Danas su gradilište posjetili resorni ministar, premijer Srpske i predstavnici kineskog koncesionara.

Izgradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor teče planiranom dinamikom, uprkos izazovima sa eksproprijacijom, ocjena je zvaničnika koji su obišli gradilište. Od ukupno 40 planiranih kilometara, trenutno se radi na 22 kilometra. Svi radovi bi trebalo da budu završeni do kraja 2028. godine. Nakon rješavanja sporova oko eksproprijacije, izvođač u saradnji s nadležnim institucijama pribavlja građevinske dozvole i radi sekciju po sekciju.

„Radimo na pet vijadukata, četiri mosta, šest nadvožnjaka i 20 propusta. U ovom trenutku angažovano je oko 50 inženjera i više od 200 mašina“, rekao je glavni inženjer na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor Milan Boloban.

„Želim da naglasim da se radovi do sada odvijaju zadovoljavajućom dinamikom na lokacijama na kojima su izdate građevinske dozvole, a kvalitet izvedenih radova je na visokom nivou“, kazao je direktor tima za nadzor radova Aleksandar Milovanović.

Budući da radovi teku redovnim tokom, cilj današnjeg sastanka bio je da se blagovremeno uoče i spriječe eventualni problemi na ovom velikom infrastrukturnom projektu. Vlada će putem Ministarstva pravde tražiti da sudovi koji vode postupke o imovinsko-pravnim odnosima što prije donesu presude.

„Autoputevi Republike Srpske su jutros isplatili posljednju tranšu koja se odnosila na eksproprijaciju završenu u upravnom postupku, tako da nema ni jedne jedine marke duga prema privatnim licima kada je riječ o trasi“, jasan je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. „Ono što eventualno može usporiti dinamiku su određene sekcije, jer kada Sud danas presudi jednu parcelu, a sljedeći put neku drugu koja nije povezana, nemamo fizičku vezu, što eventualno povećava troškove na određenim dijelovima trase.“

Problema s izvođačem radova nema, potvrdio je i resorni ministar, dodavši da je jedini izazov eksproprijacija.

„Ostalo je tridesetak predmeta na sudovima. Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uveden u posao cijelom dužinom trase. Razgovarali smo i o petlji Kuljani, odnosno priključku na obilaznicu oko Banjaluke. Počeli smo izradu plana parcelacije i očekujemo da ćemo vrlo brzo riješiti i te probleme“, naglasio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

U međuvremenu je potpisan aneks ugovora koji predviđa viši iznos sredstava od prvobitno planiranog, jer, s obzirom na to da je osnovni ugovor potpisan 2019. godine, nije bilo realno očekivati da se radovi danas izvode po tadašnjim cijenama.