Milionska podrška Vlade za projekte u Prijedoru

Milionska ulaganja stižu u Prijedor. Predsjednik Vlade Republike Srpske posjetio je grad na Sani, gdje se sastao s rukovodstvom Šumskog gazdinstva „Prijedor“, gradonačelnikom i direktorom Javne ustanove „Vode Srpske“.

Vlada Srpske ulaže značajna sredstva u Prijedor, između ostalog i u lokalno Šumsko gazdinstvo. Iako ovo gazdinstvo godinama bilježi pozitivne rezultate u okviru „Šuma Srpske“, poslovanje prate ozbiljni izazovi. Snijeg na Kozari i prošlogodišnje poplave prouzrokovali su velike štete, a sanacija šumskih površina je u toku.

„Dobili smo nešto više od 280.000 maraka za sanaciju posljednjeg putnog pravca našeg šumsko-kamionskog puta u slivu rijeke Golubače. Time ćemo u potpunosti sanirati štete od prošlogodišnjih poplava“, rekao je direktor Šumskog gazdinstva „Prijedor“ Saša Bursać.

Prioritet u Prijedoru je i dugoročna zaštita od poplava. „Vode Srpske“ trenutno izvode radove na četiri lokacije, a u narednom periodu očekuje se početak radova na preostale tri. Na zahtjev Gradske uprave, izmijenjen je projekat za naselje Gomjenica.

„Naši inženjeri su izvršili procjenu, koja iznosi milion i 350 hiljada maraka. Vlada Republike Srpske odobrila je ta sredstva, potpisali smo aneks ugovora sa izvođačem i uskoro ćemo u tom dijelu graditi armirano-betonski parapetni zid umjesto 1.600 metara zemljanog nasipa“, kazao je direktor JU „Vode Srpske“ Miroslav Milovanović.

Bilo je riječi i o preuzimanju ribnjaka „Saničani“, koji je tokom posljednjih poplava poslužio kao prirodni štit. Skupština grada već je dala saglasnost za osnivanje novog preduzeća.

„Sve je spremno za osnivanje preduzeća 'Novi Saničani', procedura je završena. U narednom periodu imenovaćemo ovlašteno lice i predati dokumentaciju Sudu. Čim dobijemo registraciju, otvorićemo žiro-račun na koji ćemo odmah prebaciti sredstva Vlade, čime će se okončati stečajni postupak“, istakao je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.

U narednim danima očekuje se raspisivanje javnog poziva za početak radova na čišćenju korita rijeke Sane.

„Nakon sjednice Skupštine grada Prijedora, moći ćemo da potvrdimo da ćemo tokom ovog ljeta, kada vremenski uslovi dozvole, završiti sve planirane radove. Cilj nam je da građanima Prijedora obezbijedimo sigurnost kada su u pitanju vode i hidrologija. To je naša obaveza“, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Premijer je dodao da su se pojedine aktivnosti u Prijedoru „nepotrebno otegle“, dok druge nisu završene iz objektivnih razloga. Zbog toga, kako je najavio Minić, institucijama u narednih 15 do 20 dana stiže nalog za intenziviranje svih poslova.