Oglasio se Institut za javno zdravstvo Srpske: Nema razloga za paniku

U Republici Srpskoj trenutno nema registrovanih slučajeva mišije groznice izazvane hantavirusom, potvrđeno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Građanima poručuju da nema razloga za paniku nakon vijesti o smrtnim slučajevima povezanim sa hantavirusom na kruzeru u Južnoj Americi.

Prema podacima Instituta, u Republici Srpskoj su tokom prošle godine registrovana tri slučaja hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom, 2024. godine dva slučaja, dok je 2023. evidentirano 14 slučajeva.

Kako se prenosi hantavirus?

Iz Instituta navode da se ljudi mogu zaraziti u kontaktu sa izlučevinama zaraženih glodara i u slučaju udisanja prašine kontaminirane česticama urina, izmeta ili pljuvačke zaraženih glodara.

"Andes virus, pronađen u Južnoj Americi, trenutno je jedini hantavirus za koji je poznato da postoji mogućnost interhumanog prenosa (s čovjeka na čovjeka) u situacijama bliskog i prolongiranog kontakta", pojašnjavaju iz ove zdravstvene ustanove.

Klinički oblici bolesti koji se najčešće javljaju

Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom-zarazna bolest koju karakteriše groznica, sklonost krvarenju i problemi s bubrezima prisutna uglavnom u Evropi i Aziji. Ovaj sindrom se javlja i u našim područjima, a u opštoj populaciji je poznat kao "mišija groznica".

Hantavirusni kardiopulmonalni sindrom-utiče na srce i pluća, što dovodi do problema s disanjem i srcem. Ovaj oblik se uglavnom javlja javlja na području Amerike.

Hronika Razbijen lanac prostitucije: U Srbiji uhapšeno više osoba

"Za sprečavanje prenosa ovog virusa važna je kontrola brojnosti populacije glodara. Sprovođenje dezinfekcije i deratizacije kao opštih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, kao i obaveza održavanja sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova za određene površine i objekte propisani su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti", kazali su iz Instituta.

Dodaju da mjere deratizacije se sprovode u propisanim periodima na javnim površinama, naseljenim mjestima, objektima za snabdijevanje vodom za piće, objektima za proizvodnju i promet hrane i predmeta opšte upotrebe itd.

Adekvatna higijena

"Pri boravku u prirodi potrebno je sprovoditi adekvatnu higijenu ruku, sapunom, toplom vodom i dezinfekcija. Izbjegavati područja infestirana glodarima. Upotrebljavati higijenski ispravnu i zdravstveno bezbjednu vodu i namirnice. Važno je sprečavanje kontaminacije vode, namirnica, predmeta opšte upotrebe,držanje u zatvorenim spremnicima, korištenje flaširane vode, pravilno čuvanje i termička obrada hrane. Ne koristiti plodove ubrane u prirodi niti piti vodu iz otvorenih voda u prirodi. Održavanje adekvatne higijene u domaćinstvima, dvorištima, poljoprivrednim područjima, uklanjanje otpada, korištenje kanti za otpad sa zatvorenim poklopcima", objašnjavaju iz Instituta.