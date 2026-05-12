Logo
Large banner

Oglasio se Institut za javno zdravstvo Srpske: Nema razloga za paniku

Autor:

ATV
12.05.2026 11:39

Komentari:

0
Огласио се Институт за јавно здравство Српске: Нема разлога за панику
Foto: ATV

U Republici Srpskoj trenutno nema registrovanih slučajeva mišije groznice izazvane hantavirusom, potvrđeno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Građanima poručuju da nema razloga za paniku nakon vijesti o smrtnim slučajevima povezanim sa hantavirusom na kruzeru u Južnoj Americi.

Prema podacima Instituta, u Republici Srpskoj su tokom prošle godine registrovana tri slučaja hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom, 2024. godine dva slučaja, dok je 2023. evidentirano 14 slučajeva.

Kako se prenosi hantavirus?

Iz Instituta navode da se ljudi mogu zaraziti u kontaktu sa izlučevinama zaraženih glodara i u slučaju udisanja prašine kontaminirane česticama urina, izmeta ili pljuvačke zaraženih glodara.

"Andes virus, pronađen u Južnoj Americi, trenutno je jedini hantavirus za koji je poznato da postoji mogućnost interhumanog prenosa (s čovjeka na čovjeka) u situacijama bliskog i prolongiranog kontakta", pojašnjavaju iz ove zdravstvene ustanove.

Klinički oblici bolesti koji se najčešće javljaju

Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom-zarazna bolest koju karakteriše groznica, sklonost krvarenju i problemi s bubrezima prisutna uglavnom u Evropi i Aziji. Ovaj sindrom se javlja i u našim područjima, a u opštoj populaciji je poznat kao "mišija groznica".

Hantavirusni kardiopulmonalni sindrom-utiče na srce i pluća, što dovodi do problema s disanjem i srcem. Ovaj oblik se uglavnom javlja javlja na području Amerike.

проститутка проституција

Hronika

Razbijen lanac prostitucije: U Srbiji uhapšeno više osoba

"Za sprečavanje prenosa ovog virusa važna je kontrola brojnosti populacije glodara. Sprovođenje dezinfekcije i deratizacije kao opštih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, kao i obaveza održavanja sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova za određene površine i objekte propisani su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti", kazali su iz Instituta.

Dodaju da mjere deratizacije se sprovode u propisanim periodima na javnim površinama, naseljenim mjestima, objektima za snabdijevanje vodom za piće, objektima za proizvodnju i promet hrane i predmeta opšte upotrebe itd.

Adekvatna higijena

"Pri boravku u prirodi potrebno je sprovoditi adekvatnu higijenu ruku, sapunom, toplom vodom i dezinfekcija. Izbjegavati područja infestirana glodarima. Upotrebljavati higijenski ispravnu i zdravstveno bezbjednu vodu i namirnice. Važno je sprečavanje kontaminacije vode, namirnica, predmeta opšte upotrebe,držanje u zatvorenim spremnicima, korištenje flaširane vode, pravilno čuvanje i termička obrada hrane. Ne koristiti plodove ubrane u prirodi niti piti vodu iz otvorenih voda u prirodi. Održavanje adekvatne higijene u domaćinstvima, dvorištima, poljoprivrednim područjima, uklanjanje otpada, korištenje kanti za otpad sa zatvorenim poklopcima", objašnjavaju iz Instituta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

hantavirus

virus

Bolest

zdravlje

panika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У касарни "Козара" у Бањалуци служен је парастос за погинуле борце и цивиле у Одбрамбено-отаџбинском рату поводом обиљежавања Дана Војске Републике Српске (ВРС) и Трећег пјешадијског Република Српска пука.

Društvo

34 godine od formiranja VRS; Život za slobodu srpskog naroda dalo više od 23.000 boraca

2 h

0
Шта значи ако данас пада киша и буде невријеме?

Društvo

Šta znači ako danas pada kiša i bude nevrijeme?

4 h

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Društvo

MUP Srpske izdao saopštenje za građane

5 h

0
Српска богатија за 23 бебе

Društvo

Srpska bogatija za 23 bebe

6 h

0

  • Najnovije

13

55

Pucali iz pištolja u porti hrama

13

53

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

13

51

AMS Srpske uputio apel vozačima

13

39

Karan: Da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Srpske

13

38

Bježao od policije na električnom trotinetu, pa bacio kilogram droge

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner