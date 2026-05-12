Šta znači ako danas pada kiša i bude nevrijeme?

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, a jedno od vjerovanja na ovaj veliki praznik je da se od ranog jutra gleda u nebo, zato što vremenske prilike imaju veliko značenje.

Vjerovanje kaže da je loš predznak ako baš tog dana bude kiše ili nevrijeme. Gradovi i opštine Bezbjednost maturanata na prvom mjestu: Pojačane kontrole policije u Prijedoru To znači da je svetac ljut zbog grijeha koje smo načinili, zato treba otići u crkvu ili manastir i pomoliti se Bogu, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.