Poreska uprava Srpske izrekla kaznu tešku 345.000 KM

Poreska uprava Republike Srpske donijela je prvo rješenje fizičkom licu, koje tokom kontrole nije uspjelo da dokaže porijeklo imovine kojom raspolaže, da u budžet Republike Srpske plati 345.237 KM, po osnovu posebnog poreza na imovinu.

Poreskom obvezniku je omogućeno da dostavi dokumentaciju i ostale dokaze kojima bi potvrdio porijeklo imovine, ali oni nisu bili dovoljni zbog čega je doneseno rješenje o plaćanju posebnog poreza na imovinu.

Na ovo rješenje obveznik u ostavljenom roku ima pravo žalbe, koja u skladu sa zakonom odlaže izvršenje rješenja.

Iz Poreske uprave su naveli da je to rezultat sistemskog prikupljanja, obrade i analize podataka o imovini i prihodima građana Republike Srpske, koje Poreska u okviru Sektora za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu vrši od stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu.

Formiranjem te baze podataka o prihodima i imovini građana u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu stvorena je osnova i uslovi za donošenje i drugih rješenja o utvrđivanju posebnog poreza u narednom periodu.

Iz Poreske uprave su poručili da će kontrole utvrđivanja porijekla imovine biti nastavljene i dodatno intenzivirane, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Sektor za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu od početka primjene navedenog zakona do sada je obradio i analizirao raspoložive i prikupljene podatke iz internih i eksternih izvora, te formirao bazu podataka o imovini i prihodima za 788.246 fizičkih lica.

Obradom raspoloživih podataka izdvojeno je 1.450 fizičkih lica koja su u periodu posmatranja od tri uzastopne godine imala razliku između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda veću od 300.000 KM.

Prije pokretanja poreske kontrole, još jednom se naknadno iz svih raspoloživih izvora traže podaci o imovini fizičkog lica u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu.

Tek kada se pređe u fazu poreske kontrole, kao treće i poslednje faze u cijelom postupku, poreskom obvezniku se šalje pismeno obavještenje o sprovođenju poreske kontrole da bi učestvovao u postupku i da bi mogao da donese dokaze o porijeklu imovine.