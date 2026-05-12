Karan: Da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Srpske

12.05.2026 13:39

Предсједник Републике Српске Синиша Каран на свечаности у касарни "Козара" у Бањалуци
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da nije bilo junačke srpske vojske ne bi bilo ni snažne Republike Srpske.

Karan je na svečanosti u kasarni "Kozara" u Banjaluci, gd‌je je obilježen Dan Vojske Republike Srpske /VRS/, istakao da su se danas okupili sa osjećanjem dubokog poštovanja prema onima koji su u najtežim trenucima stali u odbranu svog naroda i prava Republike Srpske da postoji.

"Mi se svojih junaka sjećamo i pamtimo ih, ali istovremeno i potvrđujemo našu trajnu obavezu da čuvamo istinu o odbrambenom karakteru VRS i velikoj žrtvi koju su podnijeli njeni pripadnici", poručio je Karan.

On je istakao da je VRS nastala iz potrebe naroda da zaštiti svoj opstanak, slobodu i svoje institucije u vremenu velikih stradanja i neizvjesnosti.

"U temelje Srpske ugrađeni su životi 26.048 junaka, koji su branili pravo srpskog naroda na slobodu, državu i dostojanstven život", naglasio je Karan, prenosi Srna.

On je istakao i trajnu zahvalnost invalidima, porodicama poginulih boraca i svim ljudima koji su podnijeli teret ratnih godina.

"Njihova žrtva obavezuje nas da Republiku Srpsku čuvamo mudro, odgovorno i dostojanstveno, svjesni da sloboda nikada nije bila poklonjena, već izborena kroz velike žrtve", naveo je Karan.

Karan je poručio da Treći pješadijski /Republika Srpska/ puk danas časno i dostojanstveno baštini tradiciju VRS.

"Čuvajući njeno slavno ime, njene običaje, slavu i obilježja pripadnici ovog puka čuvaju i uspomenu na generacije boraca koje su stvarale i branile Republiku Srpsku", napomenuo je Karan.

Obaveza svih u Srpskoj, kaže Karan, danas nije samo da se pamte, već da se sačuvaju mir i stvore uslove za napredak bez odricanja od svog identiteta, istorije i prava.

"U vremenu brojnih izazova, političkih pritisaka i pokušaja osporavanja nadležnosti Republike Srpske, moramo pokazati mudrost, odgovornost i jedinstvo. Moramo nastaviti da govorimo o stradanju srpskog naroda i da mlađe generacije učimo koliko je skupo plaćena sloboda koju danas imamo", rekao je Karan.

Predsjednik Srpske je ukazao da narod koji izgubi svoju istoriju, rizikuje da izgubi svoju budućnost.

On je naglasio da se danas sa ponosom može reći da Republika Srpska ima snagu da čuva svoju stabilnost i institucionalni kapacitet.

"Ta snaga proizilazi, prije svega, iz naroda koji vjeruje u Srpsku, poštuje njenu istoriju i želi da ona bude mjesto sigurnog i dostojanstvenog života za sve njene građane", zaključio je Karan.

Siniša Karan

Vojska Republike Srpske

Republika Srpska

Dan Vojske VRS

