Tjerala vršnjakinju da joj se izvini, pa je udarila šakom u lice: Užas u Crnoj Gori

12.05.2026 14:21

Аутомобил полиције Црне Горе.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobode maloljetnicu iz Zete staru 16 godina zbog sumnje da je, na štetu druge maloljetnice, izvršila krivična djela zlostavljanje, neovlašćeno fotografisanje i zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa.

Osumnjičena maloljetnica je, kako se sumnja, 07.05.2026. godine oko 13 časova, ispred jedne prodavnice u Podgorici, u prisustvu još četiri maloljetnice, natjerala oštećenu maloljetnicu da klekne i da joj se izvini, nakon čega joj je zadala udarac otvorenom šakom u predjelu lica, pri čemu je događaj snimala svojim mobilnim telefonom. Ona je potom, sumnja se, saopštila oštećenoj da će objaviti snimke i iste je poslala svojim drugaricama.

Osumnjičena je, uz krivičnu prijavu, sprovedena državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršila navedena krivična djela, piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

