Tjerala vršnjakinju da joj se izvini, pa je udarila šakom u lice: Užas u Crnoj Gori

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobode maloljetnicu iz Zete staru 16 godina zbog sumnje da je, na štetu druge maloljetnice, izvršila krivična djela zlostavljanje, neovlašćeno fotografisanje i zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa.

Osumnjičena maloljetnica je, kako se sumnja, 07.05.2026. godine oko 13 časova, ispred jedne prodavnice u Podgorici, u prisustvu još četiri maloljetnice, natjerala oštećenu maloljetnicu da klekne i da joj se izvini, nakon čega joj je zadala udarac otvorenom šakom u predjelu lica, pri čemu je događaj snimala svojim mobilnim telefonom. Ona je potom, sumnja se, saopštila oštećenoj da će objaviti snimke i iste je poslala svojim drugaricama.

Osumnjičena je, uz krivičnu prijavu, sprovedena državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršila navedena krivična djela, piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

