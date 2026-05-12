Jači zemljotres pogodio Hrvatsku

Autor:ATV
Zemljotres magnitude 3.5 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 12. maj 2026 u 11:06 časova, na području Hrvatske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.4461 i dužine 16.4984.
Ove koordinate nalaze se u centralnoj Hrvatskoj, vrlo blizu grada Sisak, tačnije u području između Siska i Petrinje, u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 9 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.
