Oglasila se SZO o epidemiji hantavirusa

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhan Gebrejesus sastao se u palati Monklou sa španskim premijerom Pedrom Sančezom kako bi razmotrili operaciju sprovedenu nakon izbijanja hantavirusa na kruzeru "MV Hondius".

Tedros je ocijenio da je SZO zatražila pomoć od Španije, jer je situacija prevazišla kapacitete Zelenortskih Ostrva, koji su u tom trenutku bili najbliži lokaciji incidenta, prenio je "El Pais".

On je umanjio rizik od šire epidemije, navodeći da "trenutno ništa ne ukazuje na veće širenje" virusa, ali je upozorio da se situacija i dalje prati zbog dugog perioda inkubacije.

Prema njegovim podacima, do sada je identifikovano 11 sumnjivih slučajeva povezanih sa izbijanjem, od kojih je devet potvrđeno, dok se još dva smatraju vjerovatnim.

Svi slučajevi su izolovani pod medicinskim nadzorom, a od 2. maja nije zabilježen nijedan smrtni ishod.

Tedros je takođe potvrdio da su svi putnici koji su napustili brod locirani i da se nad njima sprovodi nadzor u skladu sa preporučenim 42-dnevnim karantinom koji počinje od 10. maja.

Premijer Španije Pedro Sančez ocijenio je operaciju kao uspešnu, ističući da je više od 120 putnika iz različitih zemalja repatrirano putem 10 specijalnih letova bez incidenata, uz angažovanje oko 400 stručnjaka.

On je poručio da je Španija reagovala na pozive za pomoć više međunarodnih institucija i vlada, naglašavajući da je odluka da se pomogne bila ispravna.

Prema podacima španskog Ministarstva zdravlja, jedan državljanin Španije koji je ranije bio "privremeno" pozitivan na virus i dalje je stabilan, sa blagim simptomima, bez pogoršanja kliničke slike.

(Tanjug)