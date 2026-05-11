Žena sa kruzera smrti se bori za život: Zaražena hantavirusom, stanje joj se naglo pogoršalo

Zdravstveno stanje Francuskinje koja je putovala kruzerom Hondius i testirana je pozitivno na hantavirus pogoršalo se tokom protekle noći, izjavila je danas ministarka zdravstva Francuske Stefani Ris.

Ona je potvrdila da su 22 francuska državljanina identifikovana kao bliski kontakti oboljele žene, prenosi Figaro.

Republika Srpska Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

Naglo se pogoršalo stanje pacijentkinje u Francuskoj

Ris je rekla da je osam francuskih državljana na letu od Svete Jelene do Johanesburga stavljeno u izolaciju prije skoro nedjelju dana, a još 14 francuskih državljana bilo je na drugom letu iz Johanesburga za Amsterdam i oni su dobili instrukcije da se samoizoluju kod kuće i da kontaktiraju francuske zdravstvene vlasti.

Direktor odjeljenja za epidemiologiju novih bolesti u Pasterovom institutu u Parizu Arno Fontane izjavio je da je stopa smrtnosti među zaraženima od hantavirusa od 30 do 50 odsto. Putnica kruzera MV Hondius, koja je bila pozitivna na hantavirus tokom noći je doživjela brzo pogoršanje zdravstvenog stanja – potvrdio je Fontane.

Glodari prenosnici hantavirusa

On je rekao da zaraženi pacijenti mogu da razviju plućne tegobe, a u slučaju francuske pacijentkinje, progresija bolesti je brza.

Republika Srpska Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

Prijavljeno je 50 do 100 slučajeva i u Argentini. Glodari su prenosnici hantavirusa, uglavnom u ruralnim područjima. To objašnjava zašto u istoriji nije bilo većih žarišta – izjavio je Fontane.

Varijanta koja se širi sa kruzera je andska i dokazano je prenošenje sa čovjeka na čovjeka u slučaju dugotrajnog kontakta.