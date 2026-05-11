Logo
Large banner

Žena sa kruzera smrti se bori za život: Zaražena hantavirusom, stanje joj se naglo pogoršalo

Autor:

ATV
11.05.2026 11:22

Komentari:

0
Жена са крузера смрти се бори за живот: Заражена хантавирусом, стање јој се нагло погоршало
Foto: Tanjug/AP/Misper Apawu

Zdravstveno stanje Francuskinje koja je putovala kruzerom Hondius i testirana je pozitivno na hantavirus pogoršalo se tokom protekle noći, izjavila je danas ministarka zdravstva Francuske Stefani Ris.

Ona je potvrdila da su 22 francuska državljanina identifikovana kao bliski kontakti oboljele žene, prenosi Figaro.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

Naglo se pogoršalo stanje pacijentkinje u Francuskoj

Ris je rekla da je osam francuskih državljana na letu od Svete Jelene do Johanesburga stavljeno u izolaciju prije skoro nedjelju dana, a još 14 francuskih državljana bilo je na drugom letu iz Johanesburga za Amsterdam i oni su dobili instrukcije da se samoizoluju kod kuće i da kontaktiraju francuske zdravstvene vlasti.

Direktor odjeljenja za epidemiologiju novih bolesti u Pasterovom institutu u Parizu Arno Fontane izjavio je da je stopa smrtnosti među zaraženima od hantavirusa od 30 do 50 odsto. Putnica kruzera MV Hondius, koja je bila pozitivna na hantavirus tokom noći je doživjela brzo pogoršanje zdravstvenog stanja – potvrdio je Fontane.

Glodari prenosnici hantavirusa

On je rekao da zaraženi pacijenti mogu da razviju plućne tegobe, a u slučaju francuske pacijentkinje, progresija bolesti je brza.

Награда Синиша Каран

Republika Srpska

Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

Prijavljeno je 50 do 100 slučajeva i u Argentini. Glodari su prenosnici hantavirusa, uglavnom u ruralnim područjima. To objašnjava zašto u istoriji nije bilo većih žarišta – izjavio je Fontane.

Varijanta koja se širi sa kruzera je andska i dokazano je prenošenje sa čovjeka na čovjeka u slučaju dugotrajnog kontakta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hantavirus

Bolest

liječenje

Kruzer smrti

Kruzer

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

BiH

Vulić: Nastavićemo da se borimo kako bismo ispravili Šmitovu nepravdu

4 h

0
Делегација Санкт Петербурга у Бањалуци

Republika Srpska

Delegacija Sankt Peterburga u Banjaluci

4 h

0
Ако радите само 5 година у Њемачкој, ево коју пензију ћете имати

Ekonomija

Ako radite samo 5 godina u Njemačkoj, evo koju penziju ćete imati

5 h

0
Двије жене ходају улицом за вријеме јаког вјетра и кише. Једној вјетар ломи кишобран

Društvo

Pripremite se za olujne udare, stiže promjena vremena u Srpskoj

5 h

0

Više iz rubrike

Хантавирус крузер смрти

Zdravlje

Ovako izgleda borba protiv hantavirusa u Španiji

8 h

0
Путници се искрцавају са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, у луци Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија

Zdravlje

Hantavirus sije paniku od Argentine do Španije: Šta kažu stručnjaci?

8 h

0
Тихо стање које пуни плућа течношћу: Први симптоми могу бити кобни

Zdravlje

Tiho stanje koje puni pluća tečnošću: Prvi simptomi mogu biti kobni

1 d

0
Ако видите ове мјехуриће у кафи, баците је одмах

Zdravlje

Ako vidite ove mjehuriće u kafi, bacite je odmah

1 d

0

  • Najnovije

15

55

Vlasnik kafića u BiH optužen zbog smrt maloljetnika

15

42

Netanjahu: Modžtaba Hamnei je živ, skriva se u bunkeru i pokušava održati autoritet

15

39

Ovako se nevrijeme kreće kroz BiH: Aktivan žuti meteoalarm

15

21

Već ispaljeno 70 protivgradnih raketa, čitav dan nestabilne vremenske prilike

15

16

Umro bivši Grend slem šampion, ispisao je istoriju na Ju-Es Openu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner