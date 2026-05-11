Delegacija Sankt Peterburga u Banjaluci

11.05.2026 11:00

Делегација Санкт Петербурга у Бањалуци
Foto: ATV/Branko Jović

Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorjev Jevgenij Dmitrijevič, u trodnevnoj je posjeti Republici Srpskoj povodom održavanja "Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj".

Delegacija se danas sastala sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i direktorkom Kancelarije za međunarodnu saradnju Anom Trišić Babić.

U fokusu posjete ruske delegacije je saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture.

Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar u Banjaluci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.

Званичници Републике Српске са делегацијом из Санкт Петербурга.

