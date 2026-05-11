Stevandić: Ko će čistiti Šmitovo smeće?

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić podsjetio je danas da je u otvorenom pismu, koje je prije skoro tri godine uputio Kristijanu Šmitu, poručio da "ovo nije 1941, 1942, 1943. i da Šmit nije Hitlerov izaslanik, niti smo mi nezaštićeni Kozarčani da bi nas maltretirali, ugrožavali, vodili u logore ili ubijali uz aplauz sarajevske čaršije".
"18.8.2023. dok je Šmit bio najjači, a /tadašnji američki ambasador u BiH Majkl/ Marfi mu čuvao leđa, rekao sam sve navedeno uz poruku da poslije '41. dođe i '45. i da mene neće strpati u svoj logor kao što su njegovi preci mog dedu odveli u Mathauzen. Karma ili pravilo, svejedno je. Šmit kaput! Ko će čistiti njegovo smeće?", napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks.
Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da napušta BiH, objavljeno je na stranici OHR-a.
18.8.2023. dok je Šmit bio najjači a Marfi mu čuvao leđa, rekao sam sve navedeno uz poruku da poslije '41. dođe i '45. i da mene neće strpati u svoj logor kao što su njegovi preci mog dedu odveli u Mathauzen. Karma ili pravilo, svejedeno je. ŠMIT KAPUT!— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) May 11, 2026
