Da li će Jokić igrati za Srbiju ovog ljeta? Oglasio se Nebojša Čović

12.05.2026 11:50

Никола Јокић
Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Krohn

Prvi čovjek KSS Nebojša Čović govorio je o potencijalnom nastupu Nikole Jokića za Srbiju ovog ljeta.

Košarkaška reprezentacija Srbije ima dvije vrlo važne utakmice u kvalifikacijama za Mundobasket u julu i postavlja se pitanje na koje će igrače moći da računa u tom "prozoru".

"Nije nimalo lak posao, izazovno je, ako ne prođemo na Svjetsko prvenstvo - neće nas biti na Olimpijskim igrama. Nas čeka 2. jula utakmica u Švajcarskoj koju moramo da dobijemo. Rijetko kad koristim riječ - moramo, ali moramo. Onda u Beogradu imamo Bosnu i Hercegovinu 6. jula, isto moramo da dobijemo. Poslije se ukrštamo sa drugom grupom. Moramo da dobijemo bar po jedanput Italiju i Litvaniju, a tok trećeplasiranog - Island ili Veliku Britaniju - dvaput. Onda smo ipak sigurni da smo se plasirali, a to neće biti lako. Zavisi od sastava - od igrača iz Evrolige, NBA lige...", rekao je Nebojša Čović na RTS.

Da li će "orlovi" imati Nikolu Jokića za ove utakmice? Prvi čovjek Košarkaškog saveza Srbije (KSS) ostavio je to kao otvorenu mogućnost i vidjećemo da li će se Jokić - čija je sezona u NBA ligi završena neslavno - naći na spisku.

"Ja se nadam da će sve biti u redu. Drugo ništa ne mogu da kažem. On je posvećen, čovjek, igrač. Ima vrlo jasne stavove kada je njegova reprezentacija u pitanju. E sad što ljudi ovako ili onako komentarišu...", rekao je Čović i dodao da potpredsjednik KSS Nenad Krstić putuje u SAD i da priča s drugim mladim košarkašima.

"Krstić putuje u Ameriku da priča sa srpskim igračima - o Topiću, Stojakoviću... Vidjećemo gd‌je smo tu. Stojaković? Nema tu nikakve prisile oko Andreja Stojakovića. Normalan razgovor. Njegov otac je naš zaslužni košarkaš, budimo strpljivi", dodao je.

Podsjetimo, Srbija za sada u kvalifikacijama ima učinak 2-2, kao i BiH, dok je Turska na 4-0.

(Mondo)

