Obradović se slomio i u suzama napustio konferenciju

07.05.2026 21:24

тренер Црвене звезде Саша Обрадовић
Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Trener Crvene zvezde Saša Obradović pobjedu protiv Cedevita-Olimpije posvetio je preminuloj legendi Vladimiru Cvetkoviću.

Zvezda je slavila 101:92 protiv slovenačke ekipe, dan nakon što je legendarni košarkaš crveno-bijelih i sportski radnik Vladimir Cvetković preminuo.

"Pobjedu bih posvetio velikom Vladimiru Cvetkoviću i izjavio bih saučešće familiji, ali ja sebe smatram tom familijom. Cijeli život, od mojih kadetskih dana u Zvezdi, pa do dana današnjeg, sva iskustva i dobre i pozitivne i negativne emocije su prošle kroz tu kuću. Ja sam mnogo zahvalan cijeloj toj, mojoj, familiji jer ih tako smatram. Imao sam čast i da ga dotaknem sinoć kad se to dogodilo, znam da kontrolišem emocije, mnogo mi je teško. Utakmica mi je bila u drugom planu iako to nisam pokazao na terenu. Otišao je jedan od najvećih zvezdaša koji je ikad postojao", rekao je Obradović i nastavio o Cvetkoviću.

"Ako bih mogao da kažem, izvinjavam se familiji ako sam iznio stvar koja bi trebalo da se sazna naknadno, čovjek je 10 godina u jednoj torbici čuvao trenerku, Zvezdine čarape i patike, čekajući dan kad će otići sa ovog svijeta, da bude sahranjen u toj opremi. To dovoljno govori koliki je bio Vladimir. Hvala za sve savjete, hvala za svu podršku koju sam dobio. Neka mu je vječna slava. To je ono što mogu da kažem".

Bilo je riječi i o samom meču.

"Dobra pobjeda u plej-ofu. Tipična ple-jof utakmica, teška je za igranje. Problem sa povredama, onda sa rotacijama u menadžmentu, sa pozicije jedne na drugu. Opet, mislim da smo napadački odigrali utakmicu, iako je Cedevita imala veću pripremu. Onda i taj ritam utakmice. Možda je donio i bolju utakmicu u odnosu na njih. Sve stvari koje su mogle da budu iznenađenje su bile ovdje. Spremićemo se bolje za sljedeću".

Potom je i jedan od novinara izjavio saučešće zbog Vladimira Cvetković, nakon čega se Obradović slomio i prekinuo konferenciju.

"Ne mogu više, majke mi", poručio je Obradović, prenosi "B92".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Preminuo Vladimir Cvetković

Vladimir Cvetković

KK Crvena zvezda

Saša Obradović

