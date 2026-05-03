Šta je trulo u Denveru? "Zabili su nož u leđa Nikoli Jokiću"

Denver je od starta šampionske trke važio za jednog od favorita za titulu, a izblamirali su se Nagetsi toliko da onaj ko ima obraza neće smjeti glavu da podigne pred Nikolom Jokićem.

Pali su Nagetsi kad nisu smjeli u grotlu arene u Mineapolisu. Timbervulvsi su igrali bez povrijeđenih Dontea Divinćenca i Entonija Edvardsa, bila je to idealna šansa da se dotuče desetkovani protivnik, a onda u "Bol areni" pred svojim navijačima u sedmom meču izbori naredna rundi plej-ofa.

Istina, nije bio ni Denver na broju, bez Erona Gordona i Pejtona Votsona, mada ni blizu kao protivnik, ali umjesto majstorice, uslijedila je šamarčina, poslije koje će danima obrazi da bride.

Nije problem u povredama

Međutim, djeluje da problem Denvera nisu toliko bile povreda koliko gomila nezainteresovanih igrača oko Nikole Jokića.

Bez života, krvi, želje da se bore za sedmi meč. Da je nešto trulo u svlačionici vidjeli smo kada se Nikola Jokić, koji je u šestom meču igrao čak 43 minuta, ubacio 28 poena, uz 10 asistencija i devet skokova, "zakačio" sa Džejlenom Klarkom.

Jasno je da je epizodista Minesote imao samo jedan zadatak, da izbaci Jokića iz takta, a Srbin je naseo pošto mu je prekipjelo nakon što je ko zna koji put povukao za dres, a sudije se pravile blesave. Srpski centar je odgurnuo Klarka, pa su ga ekspresno okružila čak četvorica igrača Minesote, čekali su taj momenat kao "zapete puške".

Jokić sam, bez pomoći saigrača

S druge strane, Jokić je bio sam, bez pomoći saigrača, nijednog igrača iz redova Nagetsa nije bilo, dok nije dotrčao Tim Hardavej Džunior. I igrači Minesote si vidjeli da Denver nije tim, ne kidiše se tek tako na prvu zvijezdu tima, najboljeg igrača lige.

Jasno je i njima bilo da Nagetse ne zanima šta se dešava, bez problema su pustili "vukove" da rastrgnu Jokića, dok su oni zverali unaokolo kao da se apsolutno ništa ne dešava.

I tada je bilo jasno koliko Nikolu Jokiću finalu na parketu Eron Gordon. Da mu čuva leđa kada "zvijeri" kidišu na njega. Jasan je bio Eron Gordon poslije tuče Nikola Jokića i Džejdena Mekdanijelsa u četvrtom meču, nije doveo u pitanje potez saigrača, nego je 100 odsto bio uz Nikolu. Trenutak kada niko osim Hardaveja ne priskaču u zaštitu Jokića dok čopor "vukova" namjerava da ga rastrgne potvrda je da se Denver davno raspao, da nema hemije u svlačionici i da ovo definitivno nije tim koji je Nikola priželjkivao na kraju prošle sezone, tim koji može, koji je kadar da se bori za titulu.

Remont tokom ljeta?

Slijedi ozbiljan posao za Denver tokom ljeta, pitanje je ko će osim Nikole Jokića ostati u ekipi. Džamal Marej ima ugovor na četiri godine od 208 miliona dolara, Kristijan Bran je prije godinu dana poptisao petogodišnji ugovor na 125 miliona, ugovor Erona Gordona je 133 miliona na četiri godine, a Kamerona Džonsona 94, miliona. Nije nemoguće da neko bude trejdovan, a tržištu je za sada najinteresantniji Pejton Votson, mladi krilni košarkaš (23) koga čeka plata od 11,2 miliona dolara i status ograničeno slobodnog agenta na ljeto.

