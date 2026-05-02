Nikola Jokić ostaće lider Denver Nagetsa i u narednim godinama, pošto se očekuje da srpski centar tokom ljeta potpiše novi višegodišnji ugovor sa klubom.

Do novog ugovora će doći, uprkos tome što je prošle godine odbio produžetak saradnje vrijedan 212 miliona dolara, jer prema navodima američkih medija, Jokić ovog ljeta ima mogućnost da potpiše četvorogodišnji ugovor vrijedan 278 miliona dolara, čime bi dodatno potvrdio posvećenost franšizi iz Kolorada.

Poslije eliminacije Denvera u prvoj rundi plej-ofa, Jokić je otvoreno priznao da tim trenutno nije na nivou borbe za šampionsku titulu, ali iz kluba stižu jasne poruke da ne postoji bojazan oko njegove budućnosti.

NBA insajder Šems Čaranija istakao je da u Denveru veruju Jokiću, koji je, kako navodi, jasno stavio do znanja da želi da ostane i da nema namjeru da traži novu sredinu.

"Ovo je tim koji ima mnogo pitanja sada kada se ulazi u period posle sezone. Mogu da vam kažem da Denver Nagetsi, počevši od rukovodilaca kluba, pa sve do same organizacione strukture veruju Nikoli Jokiću na reč. On želi da bude tamo", rekao je poznati NBA insajder i novinar ESPN-a Šems Čaranija u emisiji kod Stivena Smita.

"Ovo nije situacija u kojoj on priča o potencijalnom odlasku ili traženju nekog drugog mjesta ili da postavlja uslove. On je tu sa riječima "Ovde sam, šta god da se desi, ponovo potpisujem ugovor. To je pravi pristup, ali biće promena u Denveru. Ne znam tačno koliko, ali biće promjena", dodao je Čaranija.

Ipak, očekuje se burno ljeto u redovima Nagetsa.

Klub je pod velikim finansijskim pritiskom zbog ograničenja plata i poreza na luksuz, zbog čega su moguće promjene u igračkom kadru, piše B92

Denver Nagetsi su u petak završili NBA sezonu, poraz od Minesote u prvoj rundi plej-ofa, poslije šest utakmica