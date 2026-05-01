Saša Obradović zagrmio: Košarkaška i ljudska bruka, sramotno ponašanje

Ovo nije košarkaška, nego i ljudska bruka prije svega, sramotno ponašanje. Iskreno se izvinjavam ispred kluba svima, na tuči, na svemu što se dešavalo, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović poslije poraza od Zlatibora (94:89) u revanšu četvrtfinala Superlige.

Meč je obilježio incident u finišu treće četvrtine kada je Nikola Kalinić fizički nasrnuo na Mateja Čabeja, bilo je i udaraca, došlo je do opšte tuče, a kao epilog isključeno je ukupno šest igrača.

- Što se košarke tiče, uz sav respekt prema Zlatiboru, nemam riječi za ponašanje mojih igrača - istakao je Obradović na konferenciji za medije.

Majstorica će se igrati u Beogradu, najvjerovatnije, u ponedjeljak.