"Svi jako volimo Jokića, ali..."

Šekil O'Nil i Čarls Barkli su tradicionalno komentarisali dešavanja u NBA ligi u studiju "ESPN-a", a prethodne noći su tema bili Denver Nagetsi i Minesota Timbervulvsi.

"Vukovi" su slavili trijumf u šestoj seriji i eliminisali Nikolu Jokića i drugove, okončavši njihove šampionske ambicije.

Barkli, koji je bio poznat kao sjajan defanzivac, kao ključ svega je istakao odbranu koju je Rudi Gober igrao na Nikoli Jokiću.

"Ovo je najbolja Goberova odbrana koju sam ikad vidio. U prethodnim plej-ofovima smo gledali kako ga napadaju. I slušajte, svi volimo Džokera (Nikolu Jokića, prim. novin), ali moramo da odamo priznanje Rudiju. On je razlog zbog kojeg (Jokić) nije igrao dobro, već solidno. A, imao je i nekoliko loših utakmica", rekao je Barkli i nastavio:

"Denver mora da skine pritisak sa Jokića. On mora da organizuje svaki napad i igra plejmejkera na poziciji centra, a kada se suoči sa igračem koji ga 'zatvori', onda Denver uopšte ne može da poentira. Moraju da nađu način da to riješe da bi išli naprijed".

Izostala je glavna podrška od strane Džamala Mareja.

"Nije imao dobru seriju uopšte, ali to je takođe zasluga odbrane Minesote", rekao je Barkli.

O'Nil se nadovezao kratko, ali jasno:

"Džejden Mekdanlijens je 'ugasio' Jokića", dodao je Šek o Mareju.

Keni Smit, bivši NBA šampion sa Hjustonom, istakao je još jednog igrača Minesote.

"Džejden Mekdanlijens je igrač za koga smo znali da je odličan u odbrani spoljne linije, jedan od najboljih u ligi prethodnih godina. Ali kada na takvu odbranu sa njim dodamo i Terensa Šenona, onda nema popuštanja. Učinili su da Denver izgleda staro. Izgledali su kao da su stariji tim. Nisu bili dovoljno brzi da ostanu ispred tih momaka", rekao je Smit i zaključio:

"Koliko god Jokić bio dobar, on je različita prijetnja za Gobera od Vembanjame. To je kao da igra protiv višeg Kevina Durenta. Sjajno je bilo gledati Gobera, najboljeg defanzivca, kako igra protiv Jokića, pa protiv Vembanjame".

