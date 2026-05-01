Kako je Željko Obradović umalo završio u Zagrebu?

01.05.2026 15:50

Како је Жељко Обрадовић умало завршио у Загребу?
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Ne treba trošiti riječi koliki trag je ostavio Željko Obradović ne samo u srpskoj, već i evropskoj i svjetskoj košarci. Toliko je priča o donedavnom treneru Partizana da neke nikada nisu bile ni ispričane.

Od titula, svega što se dešavalo iza zavesa, zavrzlama sa igračima... Željko Obradović je uvijek bio ime koje je bilo u centru pažnje, a poslije dužeg vremena on je ponovo dospio u žižu interesovanja zbog intervjua koji je njegov kum i trener Dimitris Itudis dao za Arenu Sport.

Otkriveno je da je malo nedostajalo da legendarni Željko Obradović završi u Zagrebu, te da je nakon toga donio odluku koja mu je promenila čitav život i karijeru.

- Željko je prihvatio ponudu pokojnog trenera Pepsija Božića da bude plejmejker u KK Zagrebu, trebalo je da postane moj igrač, jer sam ja tada bio pomoćni trener u Zagrebu. To je bila 1991. godina, zadnje Evropsko prvenstvo koje je igrala ujedinjena Jugoslavija. I Željko je bio kapiten te reprezentacije. Ali Kićanović mu je rekao da ili večeras ili nikad može postati trener Partizana i Željko je odabrao tu opciju - rekao je Itudis, pa nastavio:

- Možda je KK Zagreb izgubio jednog igrača, ali košarka je dobila jednog velikog trenera - podvukao je legendarni Grk.

Na kraju je Obradović uspio da osvoji čak devet titula prvaka Evrope sa pet različitih klubova. Trenersku karijeru je počeo upravo u Partizanu 1991. godine, a kasnije je vodio Huventud, Real Madrid, Beneton, Panatinaikos i Fenerbahče.

Naravno, Dimitris Itudis je kasnije postao Obradovićev pomoćnik, a njih dvojica su svoje životne veze dodatno učvrstili svojim kumstvom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

