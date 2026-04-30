Evroliga kaznila Olimpijakos sa 6.000 evra

Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Olimpijakos sa 6.000 evra zbog incidenata navijača na prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa protiv Monaka, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.
Kako se navodi, Olimpijakos je kažnjen zbog uvredljivog skandiranja navijača "crveno-bijelih" na duelu protiv Monaka.
Košarkaši Olimpijakosa su prije dva dana u Pireju savladali Monako rezultatom 91:70 u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige.
Serija se igra do tri pobjede, a drugi meč je na programu večeras od 20 časova također u Pireju.
