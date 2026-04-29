Katastrofalne vijesti za Luku Dončića, Lejkersi pred nemogućom misijom!

Oporavak Luke Dončića teče veoma sporo. Očekuje se da će, u slučaju da Lejkersi savladaju Houston i plasiraju se dalje, Dončić odsustvovati i tokom naredne serije.

Za sada još uvijek ne postoji precizan vremenski okvir za njegov povratak na teren.

Ljubitelji košarke širom svijeta sa zebnjom prate vijesti o zdravstvenom stanju jednog od najboljih igrača današnjice, Luke Dončića.

Iako je nedavno trener Lejkersa Džej Džej Redik izjavio da je Luka Donić mnogo bolje, prema najnovijim informacijama koje prenosi uticajni NBA insajder, proces oporavka slovenačkog asa odvija se znatno sporije nego što se prvobitno predviđalo.

Situacija je trenutno takva da je Dončićev nastup u doglednoj budućnosti pod velikim znakom pitanja, što bi moglo drastično da promijeni odnos snaga u završnici sezone. Iako su sve oči uprte u ishod serije između Lejkersa i Hjustona, vijesti iz tabora zvijezde tima sugerišu da bi pobjednik tog duela u polufinale konferencije mogao ući bez svog glavnog pokretača.

Tenis Šok u Madridu: Sabalenka prosula šest meč lopti

Čak i pod scenariom u kojem Lejkersi uspješno preskoče trenutnu prepreku i zakažu sudar sa ekipom Oklahoma Siti Tandera, projekcije medicinskog tima nisu optimistične. Navodi se da će Dončić gotovo izvjesno propustiti i tu kompletnu seriju, ostavljajući tim u nezavidnoj poziciji pred okršaj sa mladom i poletnom ekipom Tandera.

Najveću zabrinutost izaziva činjenica da zvaničan datum povratka na parket još uvijek nije ni na pomolu. Dok se proces rehabilitacije nastavlja sporim putem, stručni štab i navijači ostaju u stanju neizvjesnosti. Bez preciznog vremenskog okvira za oporavak, postavlja se pitanje koliko dugo ekipa može da ostane konkurentna u najtežim bitkama bez svog lidera, čije je prisustvo na terenu često bilo ključni faktor između trijumfa i poraza, prenosi Sportal.