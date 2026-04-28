Trener Denvera o Nikoli Jokiću: Kada se iznervira...

28.04.2026 14:47

Тренер Денвера о Николи Јокићу: Када се изнервира...
Foto: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Uspjeli su košarkaši Denvera da smanje na 3:2 u plej-of seriji prve runde protiv Minesote uz tripl-dabl Nikole Jokića.

Trener Nagetsa Dejvid Adelman bio je ljut na početku konferencije, ali se kasnije odobrovoljio kada je na temu došla igra Nikole Jokića.

Djelovalo je u jednom momentu da ovo baš nije utakmica srpskog asa, ali je Nikola potom dodao gas i nadigrao Minesotu.

"Jokić je Jokić – kada se iznervira jer nije igrao dobro, znate da će odigrati dobro. Imao je 16 asistencija, teško ih je dostići kada ne pogađate šuteve", istakao je trener Denvera.

Upitan je da li je tuča sa kraja prošlog meča ostavila uticaj na ovaj, a onda je govorio o Mekdenijelsu, koji je imao svoje ispade i sada.

"Nemam ideju, očigledno se momcima nije dopalo kako se meč završio. Stvari se događaju u plej-ofu, ne znam zašto je to uradio, dešavalo mu se i u prošlosti. To je njegova odluka, nismo u tome uživali", dodao je Adelman.

