Šok: Nikola Jokić pod istragom

Nikola Jokić je pod istragom NBA zbog sukoba sa Džejdenom Mekdenijelsom, prenosi ESPN.

Tokom četvrte utakmice serije, koju su Timbervulvsi dobili i tako poveli sa 3:1, došlo je do tenzija na parketu.

Srpski centar je u jednom trenutku ušao u sukob sa Džejdenom Mekdenijelsom, a situacija je umalo prerasla u ozbiljniji fizički obračun.

Fudbal Delije otele zastave Hrvatima, spalili ih na derbiju Crvena zvezda - Partizan

Prema navodima novinara Šemsa Čaranije, liga je pokrenula zvaničnu istragu povodom ovog incidenta.

Kako prenosi ESPN, proces uključuje razgovore sa akterima događaja, uključujući igrače i sudije, ali i detaljnu analizu video materijala.

Očekuje se da NBA uskoro donese odluku o eventualnim sankcijama, a sve bi trebalo da bude poznato prije pete utakmice serije, koja je na programu u ponedjeljak uveče u Denveru.