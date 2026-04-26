Šok: Nikola Jokić pod istragom

Nikola Jokić je pod istragom NBA zbog sukoba sa Džejdenom Mekdenijelsom, prenosi ESPN.
Tokom četvrte utakmice serije, koju su Timbervulvsi dobili i tako poveli sa 3:1, došlo je do tenzija na parketu.
Srpski centar je u jednom trenutku ušao u sukob sa Džejdenom Mekdenijelsom, a situacija je umalo prerasla u ozbiljniji fizički obračun.
Prema navodima novinara Šemsa Čaranije, liga je pokrenula zvaničnu istragu povodom ovog incidenta.
Kako prenosi ESPN, proces uključuje razgovore sa akterima događaja, uključujući igrače i sudije, ali i detaljnu analizu video materijala.
Očekuje se da NBA uskoro donese odluku o eventualnim sankcijama, a sve bi trebalo da bude poznato prije pete utakmice serije, koja je na programu u ponedjeljak uveče u Denveru.
