Isplivao poražavajući podatak o Nikoli Jokiću

25.04.2026 09:18

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) хвата лопту од центра Минесота Тимбервулвса Рудија Гобера (27) током другог полувремена друге утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге у понедељак, 20. априла 2026. године, у Денверу.
Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, godinama unazad neprestano unapređuje svoju igru, dodajući nove elemente koji ga čine gotovo nemogućim za čuvanje.

Među njima je i šut za tri poena, koji je postao ozbiljno oružje u arsenalu srpskog centra. Ipak, posljednji mečevi pokazuju da stvari više ne funkcionišu kao ranije.

U seriji protiv Minesote jasno se vidjelo da nešto nije u redu – Jokić je pogodio svega pet trojki iz 24 pokušaja, što je daleko ispod njegovih standarda.

Taj učinak samo je dodatno skrenuo pažnju na pad koji traje već neko vrijeme, ali o kojem se nije mnogo govorilo.

Prelomni trenutak bila je povreda koljena zbog koje je propustio gotovo čitav januar. Od povratka na teren, Jokićev procenat šuta za tri poena pao je na oko 32 odsto.

Poređenja radi, prije povrede šutirao je impresivnih 44 odsto. Razlika je očigledna i teško ju je ignorisati.

Takav pad značajno utiče i na način na koji ga protivnici brane. Timbervulvsi su to iskoristili, fokusirajući se na zatvaranje reketa i primoravajući Jokića da šutira sa distance. Bez prepoznatljive preciznosti spolja, odbrana dobija dodatni prostor da ga pritisne u reketu, što često dovodi do grešaka i lošijih odluka u dodavanju.

Iako je i dalje ključni igrač Denvera, utisak je da Jokić trenutno prolazi kroz jedan od težih plej-of perioda u karijeri. Ukoliko želi da vrati kontrolu nad serijom i ponovo bude prevaga na terenu, moraće da pronađe izgubljeni šut za tri poena – jer bez tog segmenta njegova igra postaje znatno predvidljivija.

Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

Случај Пантер: Партизану укинута суспензија

