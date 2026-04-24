Slučaj Panter: Partizanu ukinuta suspenzija

Partizanu je ukinuta suspenzija BAT-a zbog neisplaćenih dugovanja Kevinu Panteru, što se vidi na zvaničnom sajtu Fibe.
Imali su crno-bijeli zabranu registrovanja novih igrača, s obzirom na to da je bivši kapiten Partizana dobio spor, prema kome mu pripada 200.000 evra.
To znači da će ljetnji prelazni rok koji je pred nama biti u stanju da bude obavljen bez ikakvih problema. Sa ekipom se već povezuju neki igrači, a na pomolu je i prvi zvaničan prelazak - i to jednog od najboljih igrača ovogodišnjeg izdanja Evrokupa Kajl Olmen.
Partizan se već neko vrijeme bori sa ovim problemom, a sve je počelo sudskom tužbom od strane aktuelnog igrača Barselone, koju je i dobio.
Radi se o tome da Partizan nije isplatio novac za porez na lični godišnji dohodak kojeg je Kevin Panter trebalo da plati u Americi. Klub je smatrao da nije bio dužan da isplati novac za taj porez, ali je sud u Švajcarskoj presudio drugačije.
Klub je u međuvremenu bio primoran da plati sumu od 200 hiljada evra, a takođe su se i žalili Saveznom sudu čiju presudu i dalje čekaju, u nadi da će moći da vrate pomenuti novac.
