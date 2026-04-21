Partizan odbijen – nema licence za Evropu?

Već neko vrijeme traje drama FK Partizan i monitoringa pa se pričalo o potencijalnom gubitku licence za evropska takmičenja.

Kako saznaje Sportklub Partizan je odbijen u prvom stepenu od strane nadležne komisije Fudbalskog saveza Srbije.

"Prema vijestima sa lica mjesta, Partizanova dokumentacija ima nekoliko propusta. Navodno, riječ je o detaljima vezanim za finansije i probijanju pojedinih rokova. Komisija za licenciranje, sljedeći detaljno uputstva, donijela je negativnu odluku. Partizanu ostaje mogućnost žalbe drugostepenom organu u postupku licenciranja. Odluka komisije za žalbe, pod uslovom da iz Humske stigne konkretan prigovor, mogla bi da se očekuje tek u maju", navodi pomenuti portal.

Partizan je određene finansijske probleme uspio da riješi u martu i dostavio prijavu FSS i UEFA zbog licence.

Prodali su Andreja Kostića Milanu i zaradili 3,5 miliona evra, ali to nije bilo dovoljno.

Obezbijedili su još 1,2 miliona dolara i ipak ni to nije bilo dovoljno da se muka prebrodi, jer kako trenutno stvari stoje Partizan nema UEFA licencu.